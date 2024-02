Cutro, inchiesta conclusa a un anno dalla tragedia 

Crotone. A un anno dalla tragedia, sono al rush finale le indagini sui soccorsi ai migranti naufragati sul caicco Summer Love, che si schiantò su una secca a un centinaio di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro provocando la morte di 94 persone - 35 erano minorenni - e almeno una decina di dispersi. Una tragedia ricordata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi arrivato ieri in Calabria, per una visita privata e non annunciata, ai cimiteri di Cutro e Crotone.

Da subito si polemizzò da più parti su lacune nella catena dei soccorsi. Nel registro degli indagati sono finiti sei nomi, tre coperti da omissis (si ipotizza appartengano alla Capitaneria di porto) e tre di ufficiali e sottufficiali della Finanza. Tutto ruota attorno a quello che è accaduto tra le 23.03 di sabato 25 febbraio 2023 - quando un aereo Frontex segnala l’imbarcazione a 40 miglia dalla costa - alle 4 del mattino successivo, orario presumibile dello schianto, e sul perché l'intervento fu gestito come law enforcement, cioè un'attività di contrasto all'immigrazione clandestina dalla Guardia di finanza, e non scattò invece l'evento Sar di ricerca e soccorso da parte della Guardia costiera nel momento in cui le vedette delle Fiamme gialle furono costrette a rientrare in porto per il mare grosso.

