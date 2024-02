Custodiva cocaina in casa, pescatore finisce nei guai 

In casa nascondeva 67 grammi di cocaina e quattromila e 500 euro in contanti. Per questo un pescatore di Orosei, Livio Pusole, martedì è finito agli arresti per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il blitz dei carabinieri di Orosei, coadiuvati dal reparto dei cinofili e dagli uomini della compagnia di Siniscola, è scattato martedì scorso.

Quando sono entrati in casa dell’uomo i carabinieri nella perquisizione hanno trovato un bilancino, i soldi divisi in due buste distinte, e grazie alla collaborazione dei cani sono riusciti a scoprire i 67 grammi di cocaina che erano stati celati. Per lui sono scattate le manette.

