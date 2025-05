Custodia dei cani randagi, gara d’appalto deserta 

Nessuna proposta di gestione per il servizio triennale di cura e custodia dei cani randagi trovati nel territorio comunale di Selargius. La gara d’appalto pubblicata dal Comune, e scaduta lo scorso 30 aprile, è andata deserta: «Nessun operatore economico ha presentato offerte», viene spiegato nella determina del Comune che ora riproverà con un secondo tentativo sperando di concretizzare l’affidamento prima della scadenza dell’attuale contratto in proroga con il canile Shardana sino a fine maggio.

Un servizio da mezzo milione per tre anni che comprende il mantenimento, la cura e la custodia degli animali, ma anche lo smaltimento di quelli deceduti e gli interventi sanitari straordinari sugli animali catturati nel territorio. Nel bando erano stati definiti gli importi a base di gara: 4,10 euro per la custodia, cura e mantenimento giornaliero per singolo animale, 40 euro per il trasporto e smaltimento di una carcassa presso struttura autorizzata. L’obiettivo dell’appalto gestito da anni dal canile in convenzione di Pitz’e Pranu - come più volte ribadito - è quello di contrastare il fenomeno del randagismo sul territorio comunale. Fra i requisiti richiesti nel progetto approvato dalla Giunta c’è la distanza del canile dal Comune di Selargius, che non dovrà superare i 50 chilometri.

