Custodia cautelare, stretta del Governo 

Maggioranza e Governo si ricompattano sulla riforma della custodia cautelare in carcere. Dopo qualche strappo registrato sulla questione carceri e sull'efficacia del decreto messo in campo dall'Esecutivo, da Largo Arenula si fa sapere che il prossimo provvedimento della giustizia riguarderà la modifica della disciplina per il carcere preventivo.

Le posizioni

Che FdI e alleati avrebbero cambiato le regole della custodia cautelare lo aveva annunciato il 7 agosto il Guardasigilli, Carlo Nordio, durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi mentre il Parlamento votava il decreto sull'emergenza carceraria. E adesso lo conferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che, in un'intervista al Corriere della Sera, parla di «un'ipotesi» allo studio, di «una sensibilità innescata dalla vicenda Toti», pur assicurando che, al momento, testi scritti «non ce ne sono». Ciriani ha aggiunto: «Valuteremo con prudenza, senza particolare urgenza», anche se nel centrodestra assicurano che gli uffici legislativi siano «già al lavoro».

Lavori in corso

Il testo della riforma verrà scritto dal Governo attraverso un progetto di legge, quindi non ci sarà un’iniziativa parlamentare. Tuttavia tra Camera e Senato, sul tema, ci sono già una decina i provvedimenti pronti. L’ultimo lo ha presentato l’azzurro Tommaso Calderone. Ma c’è anche quello del deputato sardo Pietro Pittalis, così come i testi firmati da Davide Bellomo (Lega), Roberto Scarpinato (M5S), Roberto Magi (+Eu) ed Edmondo Cirielli (FdI). Tre sono di Enrico Costa (Azione). In quasi tutti, si spiega che la riforma è «necessaria» perché «oltre il 20 per cento dei detenuti è in regime di carcerazione preventiva», anche per colpa di «abusi» nell'applicazione della norma.

L’orientamento

«Da tempo – spiega Calderone – noi di FI diciamo che si debba intervenire: il concetto di “rischio di reiterazione del reato”, uno dei motivi per cui si dispone la custodia cautelare, è troppo vago. La norma va intesa in modo molto più stringente». Il deputato berlusconiano dice che il caso di Giovanni Toti non c’entra con l’accelerazione della riforma, «è che in Italia ci sono migliaia di Toti in questo momento». La riforma di Calderone prevede che, dopo sessanta giorni dalla carcerazione, a meno di reati gravi come mafia e terrorismo, il giudice debba rivalutare il rischio di reiterazione. E se non si ritengono sopravvenute «ulteriori esigenze cautelari», l'indagato debba tornare in libertà.

Punti in comune

Anche nella proposta di legge a firma di Cirielli si cerca di ridurre al massimo la valutazione del giudice osservando, tra l'altro, che non basta il «generico e opinabile pericolo di fuga dell'imputato» perché scatti il carcere preventivo. Norma diversa da quella del calendiano Costa: il testo prevede che «per un incensurato non macchiato di colpe gravissime» non si debba prevedere il «rischio di reiterazione del reato». Una posizione, questa, molto simile a quella espressa della Lega. Dal ministero, infine, fanno sapere che l’obiettivo finale non è solo la riforma, ma anche «un piano per contrastare l'elevato numero di suicidi» tra i detenuti e gli agenti.

