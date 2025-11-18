VaiOnline
telecomando
19 novembre 2025 alle 00:30

“Custodi di pietra” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Custodi di pietra”, oggi alle 15, su Videolina, è un viaggio narrativo in sei puntate dedicato ai grandi monumenti della Sardegna nuragica, promosso dall’associazione La Sardegna verso l’Unesco condotto e curato da (foto) Valentina Caruso. Ogni episodio affronta un tema specifico — architettura, ritualità, il ruolo della donna nuragica, vita quotidiana tra alimentazione e ruoli sociali, fruizione dei siti per i più piccoli e tecnologia — argomenti direttamente dibattuti all'interno di nuraghi, santuari e villaggi attraverso uno sguardo immersivo e contemporaneo. Le ricostruzioni 3D e l’intelligenza artificiale, insieme al contributo di archeologi ed esperti, permettono di riportare alla vita spazi e strutture della cultura nuragica.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nel 2024, a fronte di 141 prelievi effettuati in Sardegna, in 44 casi i beneficiari sono stati individuati in altre regioni

Allarme sui trapianti: un organo su tre finisce fuori dall’Isola

Gli organici ridotti vanificano la notevole generosità dei sardi 
Sara Marci
Per chi frequenta la scuola di specializzazione sono assegnati massimo ottocento assistiti

«Costretto a lasciare i miei pazienti:  assessore, ci ascolti»

L’appello del dottor Zuncheddu, medico di famiglia a Guspini 
Mariella Careddu
Le previsioni

Nuvole e pioggia, l’Isola apre l’ombrello

Lo scatto satellitare: la sabbia in arrivo dal nord Africa ricopre il cielo sardo 
Il caso

«Trame contro Giorgia», crisi Colle-FdI

Bignami accusa un consigliere di Mattarella. Duro il Quirinale: «Ridicolo» 
Milano

Pestato e accoltellato da 5 ragazzi

Studente 22enne rischia di rimanere invalido, arrestati gli aggressori 