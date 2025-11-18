“Custodi di pietra”, oggi alle 15, su Videolina, è un viaggio narrativo in sei puntate dedicato ai grandi monumenti della Sardegna nuragica, promosso dall’associazione La Sardegna verso l’Unesco condotto e curato da (foto) Valentina Caruso. Ogni episodio affronta un tema specifico — architettura, ritualità, il ruolo della donna nuragica, vita quotidiana tra alimentazione e ruoli sociali, fruizione dei siti per i più piccoli e tecnologia — argomenti direttamente dibattuti all'interno di nuraghi, santuari e villaggi attraverso uno sguardo immersivo e contemporaneo. Le ricostruzioni 3D e l’intelligenza artificiale, insieme al contributo di archeologi ed esperti, permettono di riportare alla vita spazi e strutture della cultura nuragica.