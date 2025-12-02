“Custodi di pietra” con Valentina Caruso 

Nella terza puntata di “Custodi di Pietra” in onda oggi alle 15 su Videolina, Valentina Caruso fa tappa a Lanusei, in Ogliastra, per esplorare il Parco Archeologico di Bosco Seleni. Il viaggio parte con il racconto del nuraghe Gennacili e delle due Tombe di Giganti. Il percorso si trasforma in esperienza e si conclude al Nur Archeopark, dove la storia prende vita attraverso ricostruzioni a grandezza reale, pensate per permettere ai bambini di toccare con mano la preistoria sarda. Ospiti gli archeologi Nicola Dessì e Franco Campus. Regia di Andrea Fenu