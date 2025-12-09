“Custodi di pietra” con Valentina Caruso  

Oggi alle 15 nuovo appuntamento con “Custodi di pietra”: Valentina Caruso (foto) ci porta dentro il maestoso Nuraghe Arrubiu di Orroli, il massiccio Gigante Rosso.
Con gli archeologi Mauro Perra, direttore degli scavi, e Luca Lai, il racconto si concentrerà sulla vita quotidiana in età nuragica. Un viaggio che accompagna lo spettatore nella vita di tutti i giorni della comunità nuragica, in linea con il lavoro di valorizzazione dell’associazione La Sardegna verso l’Unesco. La regia è di Andrea Fenu.