10 dicembre 2025 alle 00:22

“Custodi di pietra” con Valentina Caruso  

Oggi alle 15 nuovo appuntamento con “Custodi di pietra”: Valentina Caruso (foto) ci porta dentro il maestoso Nuraghe Arrubiu di Orroli, il massiccio Gigante Rosso.

Con gli archeologi Mauro Perra, direttore degli scavi, e Luca Lai, il racconto si concentrerà sulla vita quotidiana in età nuragica. Un viaggio che accompagna lo spettatore nella vita di tutti i giorni della comunità nuragica, in linea con il lavoro di valorizzazione dell’associazione La Sardegna verso l’Unesco. La regia è di Andrea Fenu.

