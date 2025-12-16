“Custodi di pietra” con Valentina Caruso 

Oggi, alle 15 su Videolina, va in onda “Custodi di pietra”: Valentina Caruso accompagnerà gli spettatori al Nuraghe Losa, uno dei 32 siti candidati all’Unesco. Tra corridoi suggestivi, camere monumentali e resti del grande villaggio nuragico, il racconto si intreccia con le nuove tecnologie: ricostruzioni digitali e intelligenza artificiale che stanno rivoluzionando lo studio della civiltà nuragica. Ospite della puntata il professor Ivan Blecic, esperto di IA applicata all’archeologia, con un contributo del professor Maurizio Forte e dell’AI ArcheoLab.