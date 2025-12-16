VaiOnline
Videolina.
17 dicembre 2025 alle 00:22

“Custodi di pietra” con Valentina Caruso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi, alle 15 su Videolina, va in onda “Custodi di pietra”: Valentina Caruso accompagnerà gli spettatori al Nuraghe Losa, uno dei 32 siti candidati all’Unesco. Tra corridoi suggestivi, camere monumentali e resti del grande villaggio nuragico, il racconto si intreccia con le nuove tecnologie: ricostruzioni digitali e intelligenza artificiale che stanno rivoluzionando lo studio della civiltà nuragica. Ospite della puntata il professor Ivan Blecic, esperto di IA applicata all’archeologia, con un contributo del professor Maurizio Forte e dell’AI ArcheoLab.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 