Alle 15 su Videolina nel nuovo episodio di “Custodi di Pietra: Viaggio nella Civiltà Nuragica”, Valentina Caruso farà tappa a Santadi per raccontare uno dei luoghi più affascinanti: la Tomba di Giganti Sa Fraigada, monumento imponente che unisce storia, riti antichi e leggende legate al rito dell’incubazione, tradizione ancora viva nella memoria del territorio. La puntata ospita gli interventi dei docenti dell’Università di Sassari Anna Depalmas e dell'Università di Cagliari Fabio Pinna, con i quali verrà approfondita la tematica dell’Atlante Nuragico, il grande progetto promosso dall’associazione La Sardegna verso l’Unesco per mappare, studiare e valorizzare il patrimonio nuragico in vista della candidatura a Patrimonio Mondiale dell'Umanità.