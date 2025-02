Cus, una rimonta a metà 

Cus Cagliari 2

gabbiano Mantova 3

Cus Cagliari : Galdenzi 9, Ciardo 1, Menicali 12, Marinelli 14, Busch 9, Rascato, Zivojinovic, El Moudden (L), Gozzo 18, Biasotto 10. N.e. Piludu, Bresa, Chialà, Asoni. All. Simeon.

Fermamed Mantova : Miselli 1, Parolari 9, Baldazzi 16, Tauletta 2, Scaltriti 4, Marini (L), Pinali 17, Ferrari 8, Depalma 3, Zanini, Massafeli 2, Catellani. N.e. Montarulo. All. Serafini.

Parziali : 19-25, 14-25, 25-13, 25-18, 10-15.

Due partite in una. Così è stato il Cus Cagliari nella sesta giornata di ritorno della Serie A3 di volley. Non pervenuto nei primi due set, rivitalizzato e rinvigorito nel resto della partita, conclusa al tie-break. Con il sussulto finale del Gabbiano Mantova che ha scelto Cagliari per rigenerarsi dopo due sconfitte consecutive.

La battuta, ma forse non era tale, è dell’allenatore Lorenzo Simeon: «Nei primi due set avremmo dovuto rimborsare il prezzo del biglietto, salvo richiamarli al botteghino dal terzo per richiedere i soldi indietro». Perché quei fantomatici due set saranno, dalla prima seduta di allenamento della settimana, oggetto di riflessione con i giocatori. Ci sta che l’infermeria è stata recentemente affollata, che qualche titolare non è al massimo della condizione, tanto vale ripartire dalla rimonta dallo 0-2. Anche se Simeon precisa che «se c’è qualcosa su cui soffermarsi è proprio il nostro atteggiamento nei primi cinquanta minuti».

Nella rotazione iniziale il palleggiatore è Zivojinovic, si parte male, il filotto in battuta di Pinali mette subito all’angolo il Cus (3-11), due time out non lo svegliano, ci pensa Marinelli e parte l’azione di avvicinamento che si ferma al 19-22. Va peggio nel secondo set, nel time out si allargano le braccia, Mantova non trova opposizione.

Terzo set, cambia tutto. Gozzo firma dalla seconda linea il primo vantaggio della partita (4-3), è il segnale, gli schemi in attacco funzionano, la ricezione le prende tutte, arrivano i primi aces (due di Galdenzi). Un numero evidenzia il quarto set. Mantova mette a terra appena nove palloni, altrettanti punti sono un regalo del Cus con gli errori in battuta. Al tie-break si rivede Pinali che parte con due ace. E inseguire, oggi non è previsto nelle corde del Cus che non la riprende più.

