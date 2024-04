Cus, un sussulto poi resa onorevole contro San Donà 

San Donà di Piave 3

Cus Cagliari 1

Personal Time S. Donà : Tulone 5, parisi, Bassanello (L), Giannotti 24, Favaro 14, Guastamacchia 12, Iorno 9, Paludet, Trevisiol, Tuis (L), Lazzaron, Cunial, Umek 15, Lazzarini. Allenatore Moretti

Cus Cagliari : Enna, D. Ammendola (L). Calarco 13, Vitali (L), Ambrose 8, Marinelli 9, Kindgard 2, Muccione, Sartirani, Busch 10, Miselli 3, Durante, Menicali 5. Allenatore S. Ammendola

Parziali : 25-18, 22-25, 25-11, 25-14.

Il sogno è stato bello e il Cus Cagliari l’ha cullato sino a quando è stato possibile. Alla prima stagione in A3 di volley, la squadra rossoblù esce al primo turno dopo aver impegnato la Personal Time San Donà in entrambe le sfide dei quarti di finale dei playoff. La stagione si è chiusa ieri al Pala Barbazza con un 3-1 che consegna ai veneti le chiavi di una meritata semifinale. La squadra di Simone Ammendola può rimproverarsi qualcosa (magari sulla gara di andata a Cagliari) ma non è certo una conclusione di stagione affogata nel rimpianto.

La partita

San Donà ha intuito di dover vincere il braccio di ferro psicologico iniziale. La rimonta del PalaPirastu (da 0-2 a 2-2 e poi 13-13) poteva dare al Cus l’idea di potersela giocare e i cagliaritani l’hanno cavalcata, anche se nel finale i dettagli hanno fatto la differenza. Bella la reazione nel secondo set, portato via con autorità. A quel punto sarebbe “bastato” vincere gli altri due per passare il turno, ma i padroni di casa non hanno lasciato spazio ad alcuna possibilità. Anzi, da quel momento in poi, hanno messo a segno il doppio dei punti.

Il commento

Simone Ammendola è sereno: «Dopo il secondo set le loro individualità, che sono di un’altra categoria, hanno cominciato a tirare più forte e hanno fatto la differenza. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla, al primo anno nella categoria. Siamo rimasti in corsa per una partita e mezzo». E, sul match di ieri: «Loro hanno avuto più testa, ma noi abbiamo giocato bene anche il primo set, quando abbiamo commesso qualche errore di troppo che ci è costato il parziale». ( m.c. )

