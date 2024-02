Cus, un osso troppo duro 

SAN DONà DI P. 3

CUS CAGLIARI 0

Personal Time S. Donà : Tulone 3, Bassanello, Giannotti 14, Favaro 15, Guastamacchia 8, Iorno 5, Paludet, Lazzaron, Umek 12. N.e. Parisi, Trevisiol, Tuis, Cunial, Lazzarini. All. Moretti.

Cus Cagliari : Enna 3, D. Ammendola 1, Calarco 10, Vitali, Ambrose 6, Marinelli 3, Kingdard, Muccione, Sartirani 1, Busch 3, Miselli 2, Durante, Menicali 4. All. S. Ammendola.

Parziali : 25-14, 15-16, 25-18

La trasferta di San Donà di Piave era difficile e si sapeva. Soprattutto da quando la squadra veneta, seconda in classifica nel girone Bianco della A3 di volley, ha ripreso a marciare a pieno regime. Il Cus Cagliari si è arreso in tre set ma assorbe la sconfitta mantenendo il quinto posto, con il calendario che gli assegna due partite in casa, Bologna e Brugherio. Pochi sussulti, la superiorità del San Donà si è manifestata quando a metà del secondo e terzo set e in avvio del terzo, ha puntualmente piazzato il break difeso senza rischi.

La partita

C’era da limitare l’uomo più pericoloso, Giannotti rimasto a tratti defilato (ma incisivo in battuta), San Donà aveva pronto il piano B, con gli attacchi di Umek e Favaro. Nel primo set il Cus si è avvicinato a -3 (11-14), due errori hanno dato il via libera. Il secondo si è aperto con il muro vincente di Menicali, sotto 10-9 ha poi subito un parziale di 5-0. Nel terzo Calarco ha provato a limitare i danni. Resta da incorniciare sul finire il muro di Sartirani su Giannotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA