30 novembre 2025 alle 00:18

Cus tutto cuore, Sarroch passa a Trebaseleghe 

Un sabato da incorniciare, finalmente. Vincono Cus Cagliari e Sarlux Sarroch e rianimano la classifica della serie A3 di volley. Due vittorie, alla settima di andata, che aiutano a riprendere vita e morale dopo una partenza che aveva lasciato molte ombre e soprattutto quattro sconfitte ciascuno.

Cus Cagliari

Era uno degli avversari più scomodi, il Belluno, il Cus non l’ha guardato in faccia. Ha vinto 3-1 (25-23, 25-23, 19-25, 28-26) mostrando lui, invece, la faccia più cattiva, soffrendo, pagando il calo di concentrazione nel terzo set che ha riaperto la partita. Non ha mollato la presa nei primi due set, con gli strappi finali. Ed ha compiuto un capolavoro, la doppia rimonta nel quarto set quando sembrava perso. La partita non è stata solo in quel set, dove sono racchiusi cuore e carattere del Cus. Sotto 13-18, ha recuperato con un parziale di 5-0 ma ha dovuto ancora inseguire, ha annullato due set point (22-24) e sul 26-26 ha chiuso con Biasotto e Truocchio con Belluno ormai in confusione.

Cus Cagliari : Agapitos 10, Zanettin 1, Menicali 7, Biasotto 29, Muccione, Luisetto 15, Basso (L), Truocchio 14, Galiazzo, Folguera 1. N.e. Cassaro, Piludu, Sciarretti, Gozzo. Allenatore Simeon

Sarlux Sarroch

Ha vinto a Trebaseleghe 3-0 (20-25, 21-25, 21-25) e mette fine a un periodo travagliato culminato in settimana con il divorzio dall’opposto lituano Vaskelis. La scossa è evidentemente servita per raccogliere le forze e ripartire. Torna nel sestetto iniziale il capitano Romoli, che due stagioni fa, all’esordio in A3 mise a referto oltre 400 punti.

Sarroch mostra sin dalle prime battute serenità e autorevolezza. Non si scompone quando sciupa un vantaggio di cinque punti, riparte e sfrutta gli errori avversari. Capelli si fa carico di sostenere l’attacco, è lui che ricaccia indietro i veneti nel secondo set. Nel terzo Sarroch allunga 17-12, viene ripreso sul 21-21, ma la sua tranquillità non viene scalfita, chiude il muro di Leccis.

Sarlux Sarroch : Curridori, Capelli 17, Leccis 12, Partenio 4, Mocci (L), Matani, Saibene 7, Romoli 8, Agrusti 10, Iannac- cone. N.e. Giaffreda, Kubaszek, Pisu. All. Denora Caporusso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

