Cus, tre punti con fatica 

SALSOMAGGIORE 0

CUS CAGLIARI 3

Wimore Salsomaggiore : Leoni 1, Van Solkema 16, Muroni 2, Cantagalli, Bucciarelli 4, Bussolari 5, Alberghini 2, Scita 3, Bulfon 8. Ne Boschi, Zecca, Riccò, Monica, Conforti. All. Mattioli.

Cus Cagliari : Enna, Vitali, Am- brose 10, Marinelli 12, Muccione 2, Busch 15, Miselli 11, Menicali 5, Ne D. Ammendola, Calarco, Kindgard, Sanna, Sartirani, Durante. All. Simone Ammendola

Parziali : 19-25 18-25 22-25

Non c’è nulla di facile e scontato nel campionato di serie A3, nemmeno una vittoria sul campo dell’ultima in classifica. Così il Cus Cagliari per battere Salsomaggiore in tre set deve tenere alta l’attenzione, evitare distrazioni e, soprattutto, giocare una buona partita. È tutto ciò che si è verificato. La vittoria consente alla squadra di Ammendola di riprendersi il quarto posto sorpassando l’Acqui Terme che ha riposato. E domenica scontro diretto al PalaPirastu.

A Salsomaggiore il Cus arriva con Calarco e Kindgard non utilizzabili, nel sestetto partono Miselli e il palleggiatore cagliaritano Riccardo Muccione, in campo tutta la partita.

Partono bene il Cus che scatta 13-5, con Ambrose e Menicali ispirati a muro. Tutto facile? No, Salsomaggiore si riporta a -3, con gli attacchi di Bulfon e Van Solkema. Ci vuole un pallonetto di Busch per ripartire, il punto di Miselli chiude il set. Nel secondo, 5-0 per Salsomaggiore, Ammendola chiede un time out per suonare la sveglia. Inizia con pazienza la rimonta, l’aggancio con un muro di Ambrose, il sorpasso con attacco out della Wimore, 13-12. Si disunisce la ricezione emiliana, tre battute di Enna spianano la volata finale.

Nel terzo set il Cus mantiene tre punti di vantaggio, margine non rassicurante, infatti Salsomaggiore resta incollato, aggancia e supera murando prima Ambrose poi Marinelli. Il Cus è sotto 21-22 quando anche l’attacco di Miselli si infrange sul muro avversario. Ci pensa Busch, che decide che non è il caso di allungare la partita. Tre attacchi vincenti da posto 4 mandano Miselli alla battuta per il match, il contrattacco della Wimore è lungo, il Cus vince e si riprende il quarto posto. Non c’è tempo per rifiatare, mercoledì la Coppa Italia a Mantova, contro Il Gabbiano, in testa al girone Bianco, che ha appena conosciuto la prima sconfitta nel torneo.

