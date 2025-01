cus travolgente, tre vittorie in 4 gare 

Al Pala Pirastu non si passa. Il Cus Cagliari vince ancora, anche il Volley Ancona torna a casa sconfitto 3-0 (25-20, 25-21, 25-14), è la terza vittoria nelle ultime quattro partite, la sesta consecutiva in casa. Il successo non vale solo il quinto posto ma scava un profondo solco con l’ultima esclusa dai playoff, la penultima in classifica, proprio la squadra marchigiana. Una partita che ha evidenziato autorevolezza, serenità e consapevolezza delle proprie forze. A parte l’avvio di partita, quando sotto 6-2 Simeon ha chiamato il time out per ricordare ai suoi che la fase di riscaldamento era conclusa. Successivamente mai in affanno, nei primi due set Ancona restava alla distanza di sicurezza. La fuga nel primo parte dall’attacco di Marinelli (12-10), si chiude con l’attacco out di Kisiel che consegna l’1-0 al Cus. Nel secondo è l’ace di Gozzo (9-8) a suonare la carica, Ancona resta vicino ma è ancora Kisiel a consegnare il set al Cus con una battuta a rete. Terzo set senza storia.

Cus Cagliari : Galdenzi 5, Ciardo 6, Menicali 8, Marinerlli 13, Busch, Rascato, Chialà, El Moudden (L), Gozzo 12, Biasotto 16. N.e. Piludu, Deiana, Melis, Zivojinovic. Allenatore Simeon.

