Cus-Sarroch, il derby a Santo Stefano 

Cus Cagliari e Polisportiva Sarroch (che da adesso chiameremo Sarlux) faranno bene a non esagerare nel pranzo di Natale. Il giorno dopo, per Santo Stefano, si chiuderà il girone d’andata nel Girone Bianco e il calendario le ha messo di fronte nel primo, per certi versi storico derby sardo di A3 maschile di volley.

Il campionato

La stagione scatta il 15 ottobre e il computer della Lega ha stabilito che non giochino in casa e non viaggino ma in contemporanea. Dunque, esordio in trasferta a Belluno per i rossoblù e sul proprio campo a Sarroch per i gialloblù, contro la Moyaschi Garlasco. Sette giorni dopo, la squadra di Ammendola ospiterà la Wilmore Salsomaggiore e quella di Franchi sarà di scena a San Donà di Piave. Le due formazioni sarde sono nel girone Nord, quello che va dalla Toscana in su. Le 11 rivali saranno anche piemontesi, lombarde, venete, emiliane, friulane.

La formula

Le squadre al via sono rimaste 26 (non più 28). In ciascuno dei due gironi da 13, le prime 7 fanno i playoff (per 2 promozioni). Le retrocessioni dovrebbero essere 3 per girone, delle quali, una dopo un playout tra terzultima e quartultima.

Calendario Gir. Bianco

Giornata 1 (and. 15-10-23, rit. 30- 12-23): Belluno-Cus Cagliari, Sar- lux Sarroch- Moyashi Garlasco.

Giornata 2 (and. 22-10-23) rit. 7-1-24): San Donà di Piave- Sarlux Sarroch, Cus Cagliari- Wimore Salsomaggiore T..

Giornata 3 (and. 29-10-23, rit. 14-1-24): Negrini Cte Acqui Terme-Cus Cagliari; Sarlux Sarroch-Gabbiano Mantova.

Giornata 4 (and. 1-11-23, rit. 21-1-24): Geetit Bologna- Sarlux Sarroch. Riposa Cus Cagliari.

Giornata 5 (and. 5-11-23, rit. 28-1-24): Sarlux Sarroch- Monge Gerbaudo Savigliano; Cus Cagliari-M. Garlasco.

Giornata 6 (and. 12-11-23, rit. 4-2-24): HRK Motta di Livenza-Sarlux Sarroch; Cus Cagliari-Gabbiano Mantova.

Giornata 7 (and. 19-11-23, rit. 11-2-24): Monge Gerbaudo Savigliano-Cus Cagliari; Sarlux Sarroch-Belluno.

Giornata 8 (and. 26-11 -23, rit. 18-2-24): Negrini Cte Acqui Terme-Sarlux Sarroch; Cus Cagliari-San Donà di Piave.

Giornata 9 (and. 3-12-23, rit. 25-2-24): Geetit Bologna- Cus Cagliari; Sarlux Sarroch- Stadium Mirandola.

Giornata 10 (and. 7-1-23, rit. 28-2-24): Gamma C. Brugherio-Cus Cagliari. Riposa Sarlux Sarroch.

Giornata 11 (and. 10-12-23, rit. 10-3-24): Wimore Salsomaggio- re Terme-Sarlux Sarroch; Cus Cagliari-Hrk Motta di Livenza.

Giornata 12 (and. 17-12-23, rit. 17-3-24): Sarlux Sarroch- Gamma Chimica Brugherio; S. Mirandola-Cus Cagliari.

Giornata 13 (and. 26-12-23, rit. 24-3 -24): Cus Cagliari-Sarlux Sarroch.

