Cus, punti pesanti Sarroch, domani c’è pure Stabrawa 

Due vittorie consecutive aiutano Sarlux Sarroch e Cus Cagliari a vedere il mondo da un’altra prospettiva. Oggi, rispettivamente al sesto e settimo posto sarebbero entrambe nei playoff, ma questo è appena un punto di partenza, e il calendario della A3 di volley, alla nona giornata mette tutti impietosamente sotto esame.

Serie A3 maschile

Oggi al Pala Pirastu (ore 17) contro San Donà, partita inaugurale del weekend. Solo un punto separa le due squadre, i veneti sono indietro dopo due sconfitte di fila. «È uno scontro diretto a tutti gli effetti, chi vince stacca l’altro», commenta il coach Lorenzo Simeon, «purtroppo alcuni acciacchi ci stanno limitando, dobbiamo stringere i denti». Il riferimento riguarda Gozzo e Truocchio, determinante con il suo ingresso a Mirandola dal quarto set.

Trasferta e avversario scomodo, il Volley Belluno terzo in classifica, per la Sarlux nel match che domani (ore 19) chiude la nona giornata. La squadra di Denora Caporusso è pronta. «È cambiato il nostro atteggiamento in campo, non guardiamo più la classifica». C’è una novità, l’arrivo dell’opposto polacco Pawel Stabrawa, 29 anni. La scorsa stagione a Reggio Emilia non fu fortunata, passato a Reggio Calabria in settimana ha rescisso il contratto.

Serie B

Occhi puntati sulla Pan Alfieri, nella decima giornata della B1 femminile. Oggi al Pala Coni (ore 16) sfida il Volley Parella Torino, terz’ultimo in classifica. Occasione per la squadra di Loi, che ha tre punti in più, di staccare la zona pericolo. In trasferta la Capo d’Orso Palau, contro il Cus Torino cerca la terza vittoria consecutiva.

In serie B2 la Phi Volley La Maddalena ospita stasera il Viterbo (Palazzetto ore 16). In trasferta, a Roma, La Smeralda Ossi con la Volleyrò. Domani il Quadrifoglio Porto Torres (Palazzetto ore 15) affronta il Volley Friends Roma.

In Serie B maschile delicato match interno, oggi, per la Vega Dolianova che in Via Matteotti (ore 15,30) attende l’Argos Sora.

