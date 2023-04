Cus, profumo di playoff 

Un 3-1 (18-25, 26-24, 19-25, 22-25) che sa di playoff. Nel posticipo del ventiquattresimo turno di B maschile il Cus Cagliari supera a domicilio anche la Lazio e ottiene il diciannovesimo successo in un gruppo G dominato dal Sarroch e chiuso dalla Stella Azzura. Il settimo consecutivo per una squadra imbattuta dal 25 febbraio. Quando mancano due giornate al termine della regular season, i rossoblù di Simone Ammendola si riportano così a più quattro sul Genzano (terzo). In caso di vittoria nel prossimo match in programma sabato alle 15 a Sa Duchessa contro la Virtus Roma gli universitari potrebbero quindi strappare il pass per la post season con un turno d’anticipo e diventare la seconda formazione sarda a qualificarsi ai playoff dopo i gialloblù di Marco Franchi.

Obiettivo A3

Matematicamente primo nel girone G e già certo del pass per la prima fase dei playoff, il Sarroch è finora stato capace di mettere in fila ventiquattro vittorie nel girone. Uno score che gli ha garantito 69 dei 72 punti totali a disposizione e che, in caso di vittoria nel prossimo match casalingo contro la Lazio (sabato alle 15), potrebbe regalargli il miglior accoppiamento possibile nelle gare di post season in programma tra il 13 e il 21 maggio. In caso di qualificazione ai playoff come miglior prima, i gialloblù affronterebbero infatti a distanza di una settimana le prime dei gruppi H (una tra Galatone e Grottaglie) e I (Letojanni), assicurandosi di disputare in casa l’ultima gara di un girone all’italiana che mette in palio la promozione diretta in Serie A3.

Continuare a sognare

L’ipotetico secondo posto nel girone G garantirebbe invece al Cus il passaggio ad un altro raggruppamento in cui i cagliaritani andrebbero ad affrontare le seconde dei gruppi H e I. Se quest’ultimo girone ha già consegnato il biglietto per i playoff al Lamezia Terme, regna ancora grande incertezza in un gruppo H combattuto e molto in bilico. Oltre al Grottaglie, Leverano e Triggiano restano infatti in corsa per la qualificazione ad una seconda fase che mette in palio la qualificazione al terzo step dei playoff. Un mini campionato che dal 27 maggio al 4 giugno vedrà la vincitrice della fase 2 e le seconde e terze classificate della fase 1 darsi battaglia per realizzare il sogno promozione.



