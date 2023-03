Cus, playoff più vicini 

Una vittoria che sa di playoff. La seconda consecutiva nel gruppo G dopo quella sulla Stella Azzurra. La quattordicesima in un campionato di B maschile in cui il Cus Cagliari continua a sognare in grande. A Sa Duchessa gli universitari non tradiscono le attese nel posticipo del diciannovesimo turno e affondano con un bel 3-0 (25-21, 25-19, 25-15) la Fenice Roma (ottava). Cinici e ben organizzati, i rossoblù dominano il match e si concedono così un’altra settimana al secondo posto di una classifica che regalerà il passaggio alla seconda fase soltanto alle prime due forze del girone. Sono 45, ora, i punti dei ragazzi di Simone Ammendola. Due in più del Campobasso (terzo) e 10 in meno di un Sarroch sempre più inarrestabile.

Sarroch non si ferma

Il successo in tre set contro il Casal Bertone è stata l’ennesima prova di forza dei gialloblù di coach Marco Franchi. Una squadra seconda solo al Gabbiano Mantova per punti conquistati tra tutti i nove gironi di B (55) e capace finora di mettere in fila 19 vittorie su 19 gare giocate. Numeri da urlo per Riccardo Romoli e compagni che, in attesa di affrontare l’Acqui Terme nella semifinale di Coppa Italia del prossimo 7 aprile, sperano di chiudere al più presto la pratica primo posto, aumentando il proprio bottino nel gruppo B già a partire dalla sfida in programma sabato alle 16 in casa della Stella Azzurra, che è ultimi e ancora bloccata a quota zero.

Sestu, la C a un passo

I sestesi sono incappati nella diciannovesima sconfitta di fila sul campo della Pallianus. Un risultato che potrebbe condurre alla loro retrocessione aritmetica già a partire dal prossimo turno. Sono 20, al momento, i punti che separano i biancoblù dal decimo posto dell’Anguillara. In linea puramente teorica, una vittoria piena sulla capolista, con altre sei sole giornate da disputare e 18 punti a disposizione, potrebbe rendere colmabile il divario con la zona salvezza, anche se poi bisogna vedere l’esito del match tra il club romano e il Genzano. Gli uomini di Roberto Abis, riusciti finora a conquistare soltanto nove set, farebbero così ritorno in Serie C dopo un solo anno di B. Una stagione in cui la Stella Azzurra, tecnicamente distante dalle altre formazioni, ha patito pesantemente il salto di categoria.



