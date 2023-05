cus, PER SALVARSI BISOGNA TIRARE MEGLIO 

Le prove d’appello sono terminate: stavolta davvero non si può più sbagliare. Perdendo a Vigarano il primo atto della finale playout dell’A2 Femminile (69-56), il Cus Cagliari si è messo nelle peggiori condizioni possibili. A questo punto, per evitare una retrocessione pressoché imponderabile all’inizio della stagione, è obbligatorio vincere la Gara 2 in programma mercoledì (16) a Sa Duchessa.

E dire che in terra estense le universitarie avevano offerto una buona prova per almeno 30 minuti. Poi la scarsa efficienza offensiva (22/70 complessivo al tiro) ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte delle avversarie: «Le giornate negative al tiro capitano a tutti», afferma il dirigente Mauro Mannoni, «fin quando la squadra ha seguito il piano partita, però, è stata all’altezza dell’avversario. Di fronte alle difficoltà non bisogna disunirsi, ma insistere su ciò che si è preparato in allenamento».

Nel bilancio pesa anche la giornata no di Striulli: «Ma Erika non ha mai forzato le conclusioni», mette in chiaro, «la difesa ha scelto di concederle spazio e non si è tirata indietro. Va anche ricordato che ha catturato 12 rimbalzi, cercando in ogni modo di essere utile alla squadra».

La fiammella della speranza è flebile, ma ancora accesa: «Non è ancora finita», sottolinea, «possiamo vincere in casa e riportare la serie a Vigarano. Non dimentichiamo che anche l’avversario ha i suoi limiti. Possiamo farcela». Un ko avrebbe delle inevitabili ripercussioni sul progetto basket del Cus: «Ma per ora non vogliamo pensarci», conclude Mannoni, «ogni valutazione andrà fatta a bocce ferme».



