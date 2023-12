cus, obiettivo playoff 

Il Cus Cagliari, reduce dal pari interno per 1-1 nella sfida di cartello contro il Castiadas, conferma la sua forza e guarda con ambizione alla seconda parte del campionato. A confermarlo è Andrea Vargiu, ormai da dieci anni alla direzione dell’area tecnica. «L’obiettivo - dichiara Vargiu - è il secondo posto per disputare i playoff».

Obiettivo

La società è ambiziosa anche se gli investimenti nelle sessioni di mercato, estiva ed invernale, sono molto inferiori a quelli di altre società, come conferma il direttore: «Ci sono stati club che hanno speso da quattro a sei volte tanto rispetto a noi, penso al Monastir e al Castiadas, loro hanno l’obbligo di vincere, non noi».

Quale può essere il vostro punto di forza? «Abbiamo fatto scelte ben precise, l’ottanta per cento dei nostri giocatori ha una formazione universitaria e la metà di questi si è formata nel nostro settore giovanile. Ci sono le basi per il futuro».

Le cifre

L’analisi dei dati rivela una squadra molto equilibrata, ben otto marcatori diversi, ma appena undici reti complessive, bomber Ligas comanda con tre marcature. Altro dato notevole l’andamento asimmetrico tra rendimento interno ed esterno: da pericolante tra le mura amiche, appena sei punti, a capolista in trasferta, ben 16 punti. Non è che vi manca un bomber? «La nostra forza - risponde il direttore tecnico cdei cagliaritani - risiede in un collettivo equilibrato, tutti possono andare in gol. La meritocrazia del lavoro quotidiano è tutto, chi salta un allenamento non gioca». A mancare sono soprattutto i punti delle gare interne contro le pericolanti Gialeto e Verde Isola, una sconfitta e un pari, ma Vargiu la prende con filosofia. «Alla fine - rileva - contro il Pirri abbiamo vinto, ma era più giusto un pari, va bene così».

Campo infido

Il campo è da tempo rovinato, la palla assume le traiettorie più inattese ostacolando la tecnica di giocatori di categoria superiore quali Baldussi. Tuttavia, anche sul fronte strutturale, ci sono ottime notizie: «Grazie al Pnrr sono stati stanziati quattro milioni di euro. A giugno verranno rifatti gli spalti e il manto erboso, avremo una struttura d’avanguardia. “Da quando il presidente è Marco Meloni”, “l’Eccellenza non è più un sogno ma un obiettivo programmato».

RIPRODUZIONE RISERVATA