Cus, maledetti vantaggi 

Due sconfitte con il medesimo punteggio, 3-0, per Cus Cagliari e Sarlux Sarroch, nell’ottava giornata della serie A3 di volley maschile. Ma sono due sconfitte con diverse modalità. Il Cus Cagliari ha perso tre set ai vantaggi (addirittura a 35 il primo) con la capolista San Donà, Sarroch persi in modo onorevole i primi due set con Acqui Terme ha abbassato la guardia nel terzo.

Cus Cagliari

Al PalaPirastu la Personal Time San Donà vince 37-35, 28-26, 28-26. Una sconfitta per il Cus che evidenzia che il divario con le prime è minimo e, come ha detto il coach Simone Ammendola a fine partita «è mancato quel pizzico di cattiveria in più che altri hanno avuto». Il riferimento è certamente al terzo set quando il Cus era avanti 15-7 e 21-14 e si è fatto raggiungere e superare al primo match point.

Nella prima frazione i veneti hanno approfittato di due errori per allungare, vantaggio amministrato sino al 20-20. Nel successivo testa a testa sono stati fatali tre errori in battuta. Nel secondo set è il Cus a prendere un leggero vantaggio, ma dal 16-12 si fa raggiungere, 17-17. Altro punto a punto, è ancora il San Donà a prevalere. Si distingue Giannotti (24 punti), quando la sua squadra è in difficoltà ci pensa sempre lui a risolvere e portare il punto a casa.

Perso terzo set e partita, restano il rammarico e la certezza di aver tenuto testa alla prima in classifica.

Sarlux Sarroch

A Valenza era atteso uno scatto d’orgoglio dopo una settimana difficile e le dimissioni del coach Franchi. Non c’è stato, l’Acqui Terme si è imposto 25-21, 25-21, 25-14. Se perdere i primi due set si può circoscrivere a momenti ben definiti di distrazione collettiva, resta inspiegabile il crollo nel terzo set. Primo set equilibrato sino al 18-18, i piemontesi allungano e cambiano campo in vantaggio. Il secondo set sembra chiuso quando Sarroch è sotto 12-21. Finalmente arriva una reazione, la fiammata è guidata da Ciupa, 13 punti, ma la rimonta si ferma sul 24-21, quando Graziani mette a terra il 2-0 che spegne la Sarlux. Il terzo set si chiude con l’attacco murato di Beghelli e il disperato e inutile tentativo di Curridori che resta sul taraflex a disperarsi. E’ l’emblema di Sarroch

