cus e uta, botta e risposta 

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillitu, Flores Kramarenko (28’ st Salaris), Fanni, Dore (6’ st Carboni) Biondi, Prefumo (39’ st Mudu), Cardia (44’ st Ferru), Puddu, Camba, Baldussi, Perra (12’ st Tumatis). In panchina Follese, Loddo, Zucca, Pruner. Allenatore Lantieri.

Uta 2020 (4-4-2) : Angioni, Piro, Sartorio, Picciau (24’ pt Amorati), Casu, Milia, Cossu, Bratzu, Castronuovo (45’ Pinna), Lardieri, Mancini. In panchina Firinu, Foddis, Fenu, Chessa, Suella, Capelli, Mennella. Allenatore Podda.

Arbitro : Galizia di Cagliari.

Reti : 10’ st Amorati (rigore), 51’ st Camba (rigore).

Note : ammoniti Camba, Bratzu e Piro; recupero 1’ pt; 8’ st. spettatori oltre 200.

Il Cus Cagliari e l’Uta 2020 pareggiano 1-1 l’andata del primo turno di Coppa Italia e rimandano il discorso qualificazione alla gara di ritorno in programma domenica 7 settembre ad Uta. Gara piacevole a tratti, ritmi non trascendentali, risultato giusto. Il Cus parte bene: al 6’ Perra mette in area da destra e Lardieri salva quasi sulla linea di porta. Gli universitari targati 2025-26 hanno un terminale offensivo di alto livello, Camba, il quale, al 12’ fugge da destra, botta centrale, al 16’ colpisce di poco alto di testa in piena area. L’Uta si affaccia dalle parti di Pillitu al 16’ con uno slalom di Casu che impegna il portiere di casa in una respinta a terra. Dopo queste fiammate iniziali la gara perde vigore e solo al 46’ Perra, al volo, impegna il portiere ospite Angioni.

Secondo tempo

La ripresa si apre al 6’ con un’incornata di Cardia che si stampa sul palo. Il calcio è implacabile e, in ripartenza, al 10’, difesa del Cus mal piazzata, Pillitu stende Cossu, rigore netto, dal dischetto Amorati spiazza il portiere, Uta in vantaggio. Il Cus reagisce, ma crea pericoli solo nel finale: al 45’ Camba si fa ipnotizzare da Angioni ma, al sesto minuto di recupero, difende palla spalle alla porta, viene sbilanciato, nuovo rigore che lo stesso Camba trasforma con un delizioso tocco sotto per l’1-1 finale.

