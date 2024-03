Cus e Sarroch,  ci si gioca tutto negli ultimi turni 

La Final Four della Coppa Italia della serie A3, domani e domenica, consente a Cus Cagliari e Sarlux Sarroch di tirare il fiato e preparare la volata finale verso rispettivamente playoff e salvezza, quando mancano tre turni alla fine. Si torna in campo il 9 marzo.

Gli ultimi risultati hanno rimesso tutto in discussione. Il Cus Cagliari ha perso cinque delle ultime sei partite e ha bisogno di almeno una vittoria per blindare i playoff.

La Sarlux Sarroch ha invece vinto quattro delle ultime sei partite, ma l’ultima sconfitta con Mirandola, penultima (e il passo altrettanto accelerato delle dirette concorrenti) ha fatto scattare l’allarme. Sabato prossimo il Cus giocherà a Motta di Livenza con la squadra più in forma del momento, Sarroch ospita il retrocesso Salsomaggiore. Visti i risultati del girone di ritorno, non si parla più di partite facili o difficili: ogni match può nascondere una sorpresa. Poi il Cus riceverà il Mirandola che, se non già retrocessa, potrebbe giocarsi il tutto per tutto.

Sarroch sarà a Brugherio e quella partita oggi ha l’aria di uno spareggio o quasi. Infine il derby all’ultima giornata: che si vorrebbe come una festa, con le buone notizie già in cassaforte.

Cosa è successo

Mercoledì il Cus ha perso al Pala Pirastu con Brugherio, che a sua volta ha sorpassato all’ottavo posto Sarroch, ferma per riposo. Il coach della squadra cagliaritana, Simone Ammendola a fine partita, ha detto: «Sono dispiaciuto per la sconfitta, i ragazzi hanno giocato senza risparmiarsi perdendo tre set di misura. E’ mancata in alcune fasi la continuità, ma ricordiamo che Brugherio è una squadra di giovani in odore di nazionale, che gioca bene e difende meglio in forza dei suoi centimetri. Non ci sono calcoli da fare, dobbiamo vincere le partite e mettere i playoff al sicuro».

Playoff promozione

La seconda parte di stagione è un traguardo alla portata della Capo d’Orso Palau in B1 femminile, Pan Alfieri Cagliari e Garibaldi La Maddalena in B2 femminile. Qualche difetto di continuità, anche a causa di infortuni, ma la strada da fare è ancora lunga.

