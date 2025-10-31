Cus e Sarroch cercano punti in A3 maschile 

La Sarlux Sarroch ritrova il suo pubblico, alla prima partita interna della serie A3 di volley. Oggi al Palazzetto di Via Giotto (ore 15) arriva l’Altotevere San Giustino, entrambe hanno in evidenza lo zero nella casella dei punti. Sarroch, dopo il turno di riposo, domenica scorsa ha perso a Valenza con Acqui Terme, dopo una prova che ha certamente lasciato qualche dubbio, al di là della forza conclamata dell’avversario. L’Altotevere, formazione umbra, ha iniziato con due sconfitte, Belluno e Reggio Emilia, ma si sono distinti in attacco Compagnoni, Quarta, Alpini e Marzolla. In questi primi due turni non sono mancati i risultati a sorpresa.

Cus Cagliari

Anche il Cus ha iniziato perdendo, in casa, con Acqui Terme, ma con differenti numeri. A partire dai 18 punti a muro e cinque uomini in doppia cifra. Il coach Simeon ha avuto il tempo per risalire le cause del calo nel tie-break. Ma il calendario non aiuta. Stasera a Reggio Emilia, al Pala Bigi (ore 20,30) affronta la Conad, prima in classifica e fresca retrocessa dalla A2. Non ha smantellato la squadra ed ha inserito uomini che conoscono la categoria, come l’opposto Mian, ex Belluno (27 punti domenica scorsa), Mazzon, ex Sabaudia, oltre il ceko Chevalier, reduce da una sfortunata stagione a Verona in Superlega.

Serie B

Quarta giornata, il match clou di stasera della B1 femminile è Capo d’Orso Palau-Alessandria (Pala Andreotti ore 15). Le ragazze di Guidarini, dopo due vittorie e il quinto posto, sfidano la seconda in classifica. In trasferta la Pan Alfieri contro il Cus Torino.

In B2 femminile, stasera impegno casalingo per la Phi Volley La Maddalena (Palazzetto, ore 17) che ospita la Futura Terracina. Il Quadrifoglio Porto Torres ha l’occasione di rompere il ghiaccio con la Green Volley Roma (Palasport, ore 15). Difficile trasferta per La Smeralda Ossi in casa del Priverno, secondo in classifica.

Dopo tre vittorie alla prima esperienza nella B maschile, la Vega Dolianova, rivelazione del torneo, è chiamata alla conferma. Domani (Via Matteotti, ore 15,15) arriva il Marigliano, che ha raccolto sinora due punti.

