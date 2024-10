Cus e Sarroch a secco 

Due sconfitte, con diverse modalità, per Cus Cagliari e Sarlux Sarroch, ma il prodotto non cambia. Il Cus, ospitato al Palazzetto di Sarroch, è stato battuto dal Belluno 3-0 (35-37, 14-25, 19-25). Sarroch, in trasferta in Umbria a San Giustino ha perso con l’Altotevere 3-1 (23-25, 25-18, 25-13, 25-22).

Cus Cagliari

Basta il risultato del primo set per comprendere le dinamiche della sconfitta. Tanta energia per nulla ha svuotato la squadra di Simeon. Dopo un lungo inseguimento ha agganciato, 16-16, ed è giunto avanti in dirittura d’arrivo. Tra un set point e l’altro (sei per il Cus) gli attacchi diventano infallibili, ma passa il Belluno, squadra costruita per puntare in alto. Così il Cus Cagliari non trova le contromisure per fermare la batteria d’attacco dei veneti, Mian in testa con 21 punti.

Sarlux Sarroch

Ha illuso il primo set, vinto di misura ma senza particolari rischi. E’ il secondo set che, ancora una volta, cambia gli scenari. Sarroch, avanti 17-16, spegne la luce e subisce un parziale di 9-1 e Altotevere pareggia. Va peggio il terzo set, nel quarto comanda sino al 14-12 poi deve inseguire sino all’attacco di finale di Marzolla che chiude i giochi. Sarroch paga anche sedici errori in battuta, forzature che hanno invece premiato gli umbri con dieci aces.

Cus Cagliari : Bistrot 1, Galdenzi 5, Ciardo 2, Menicali 5, Marinelli 9, Rascato 1, Chialà, Zivojinovic, El Moudden, Gozzo 12, Biasotto 11. N.e. Piludu. All. Simeon.

Sarlux Sarroch : Dimitrov 13, Curridori 1, Leccis 5, Lusetti 1, Pilotto 7, Mocci, Giaffreda, Chiapello 23, Nasari 1, Meschiari 8, Romoli 1, Rossi 1, Pisu. All. Camperi

