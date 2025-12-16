Cus e Sarlux in zona playoff 

La terza doppietta consecutiva ha proiettato il Cus Cagliari e la Sarlux Sarroch nella zona playoff della serie A3 di volley. La nona giornata è andata come le due precedenti, vincere in coppia ed essere quasi appaiati in classifica (a parità di punti, quoziente set in favore del Cus) prepara il terreno al derby natalizio, in calendario il 28 dicembre, quando si chiuderà il girone di andata. Cus Cagliari sesto, Sarroch settimo, stessi punti del Mantova, quinto, con Acqui Terme e Belluno ormai nel mirino. La situazione diventa interessante.

Qui Sarroch

È la sorpresa della giornata. Belluno in casa aveva sempre vinto, cedendo due set, di misura, a San Giustino e Mantova. È diventata la sorpresa in assoluto, se si vanno a scorrere le prestazioni e l’umore di poche settimane fa. L’esordio del polacco Strabawa, che aveva fame di tenere i piedi sul taraflex, il livello sempre più alto di Saibene sono gli esempi più eclatanti, passando per la solidità di Capelli e Leccis e la regia di Partenio. Il coach Francesco Denora Caporusso: «In partita siamo più sicuri, l’intesa tra i ragazzi cresce. È evidente che c’era bisogno di più partite per conoscersi meglio. Tutti stanno confermando il loro valore, è la prova che la società non li aveva presi a caso. Riguardo la partita di Belluno, potremmo avere qualche rammarico. Avanti due set e raggiunti, non ci siamo demoralizzati. Anzi abbiamo capito che era il momento per dare ancora di più. Ed abbiamo vinto». Sabato a Sarroch arriva il Mantova.

Qui Cagliari

Ci sono molti acciaccati in circolazione, Lorenzo Simeon, oltre al mestiere di coach, deve utilizzare il bilancino per dosare le energie di chi fa la spola, come Gozzo e Truocchio, tra il campo e il lettino del massaggiatore. Le formule funzionano. E anche i numeri. Biasotto (23 punti nel 3-0 al San Donà) è tra i migliori marcatori dei due gironi della A3, il muro del Cus è tra i più efficaci della categoria, con San Donà quattro punti in un solo set della diga a due Biasotto-Menicali, entrati in concorrenza con Luisetto e Agapitos. Il coach Simeon: «Sapevamo che quella con San Donà era una partita delicata, chi vinceva lasciava indietro l’altra in una zona della classifica non certo tranquilla. Purtroppo, i problemi fisici di alcuni giocatori ci costringono a stringere i denti. A cercare il pelo nell’uovo, non dovevamo consentire al San Donà di restarci addosso in chiusura dei tre set. Sembrava avessimo la partita in pugno, qualche distrazione ha riaperto i set». Sabato prossimo, contro il Savigliano ultimo in classifica, la striscia di vittorie potrebbe continuare.

