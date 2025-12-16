VaiOnline
Volley.
17 dicembre 2025 alle 00:22

Cus e Sarlux in zona playoff 

Tre vittorie di fila per entrambe: lo scontro diretto il 28 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La terza doppietta consecutiva ha proiettato il Cus Cagliari e la Sarlux Sarroch nella zona playoff della serie A3 di volley. La nona giornata è andata come le due precedenti, vincere in coppia ed essere quasi appaiati in classifica (a parità di punti, quoziente set in favore del Cus) prepara il terreno al derby natalizio, in calendario il 28 dicembre, quando si chiuderà il girone di andata. Cus Cagliari sesto, Sarroch settimo, stessi punti del Mantova, quinto, con Acqui Terme e Belluno ormai nel mirino. La situazione diventa interessante.

Qui Sarroch

È la sorpresa della giornata. Belluno in casa aveva sempre vinto, cedendo due set, di misura, a San Giustino e Mantova. È diventata la sorpresa in assoluto, se si vanno a scorrere le prestazioni e l’umore di poche settimane fa. L’esordio del polacco Strabawa, che aveva fame di tenere i piedi sul taraflex, il livello sempre più alto di Saibene sono gli esempi più eclatanti, passando per la solidità di Capelli e Leccis e la regia di Partenio. Il coach Francesco Denora Caporusso: «In partita siamo più sicuri, l’intesa tra i ragazzi cresce. È evidente che c’era bisogno di più partite per conoscersi meglio. Tutti stanno confermando il loro valore, è la prova che la società non li aveva presi a caso. Riguardo la partita di Belluno, potremmo avere qualche rammarico. Avanti due set e raggiunti, non ci siamo demoralizzati. Anzi abbiamo capito che era il momento per dare ancora di più. Ed abbiamo vinto». Sabato a Sarroch arriva il Mantova.

Qui Cagliari

Ci sono molti acciaccati in circolazione, Lorenzo Simeon, oltre al mestiere di coach, deve utilizzare il bilancino per dosare le energie di chi fa la spola, come Gozzo e Truocchio, tra il campo e il lettino del massaggiatore. Le formule funzionano. E anche i numeri. Biasotto (23 punti nel 3-0 al San Donà) è tra i migliori marcatori dei due gironi della A3, il muro del Cus è tra i più efficaci della categoria, con San Donà quattro punti in un solo set della diga a due Biasotto-Menicali, entrati in concorrenza con Luisetto e Agapitos. Il coach Simeon: «Sapevamo che quella con San Donà era una partita delicata, chi vinceva lasciava indietro l’altra in una zona della classifica non certo tranquilla. Purtroppo, i problemi fisici di alcuni giocatori ci costringono a stringere i denti. A cercare il pelo nell’uovo, non dovevamo consentire al San Donà di restarci addosso in chiusura dei tre set. Sembrava avessimo la partita in pugno, qualche distrazione ha riaperto i set». Sabato prossimo, contro il Savigliano ultimo in classifica, la striscia di vittorie potrebbe continuare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 