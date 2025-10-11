Cus e Sardegna Marmi: doppietta cagliaritana 

Il debutto a Sa Duchessa porta bene al Cus Cagliari, che supera Treviso (63-57) e conquista il primo successo in A2 Femminile. Vittoria pienamente meritata dalle universitarie, premiate dalle 10 triple complessive mandate a segno dal tandem Piedel-Bovenzi.

Dopo un avvio punto a punto (15 pari al 10’), la squadra di Xaxa ha piazzato il break nel secondo periodo (+14). Le ospiti hanno accorciato già a metà partita tornando sul -4, ma non è bastato per scalfire le certezze delle cussine, capaci di difendere il loro margine fino alla sirena. ( ro.r. )

Cus Cagliari : Piedel 18, Bovenzi 24, Reggiani, Peric 16, Gagliano, Poddighe, Caldaro 2, Lai, Cassai 3, Salvemme, Spiga Trampana ne, Corso ne. Allenatore Xaxa

