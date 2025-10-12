Cus e Pirri vanno in bianco 

Cus Cagliari 0

Calcio Pirri 0

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillitu; Mudu, Biondi, V. Salaris, Simoni; A. Salaris, Carboni, Baldussi, Flores (23’ st Dore); Siddu (23’ st Porcedda), Camba, Baldussi (32’ st Cardia). In panchina Renna, Fanni, Ferru, Maglione, Tumatis. Allenatore Lantieri.

Calcio Pirri (4-3-3) : Sanna; Atzori, Palmas, F. Loi, Cabiddu; Nenna, Corda (18’ st Bellanza), Camara; Civile (25’ st V. Loi), Sanna (41’ st Mattana), O. Loi (25’ st Porru). In panchina Serra, Pedditzi, Banchero, Saadi, Pilo. Allenatore Meloni.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Note : ammoniti Camba, Corda, Nenna, Palmas. Recupero 0’ pt – 5’ st.

Al Polese termina a reti bianche la sfida tra Cus Cagliari e Pirri. Buon ritmo in avvio: al 4’ Siddu insacca di testa dopo una mischia ma l’arbitro ravvisa un’irregolarità e annulla il gol tra le proteste degli universitari. Al 12’ il colpo di testa di Camba termina fuori di poco. Al 28’ buona occasione per gli ospiti con Nenna che crossa per Sanna il cui tiro al volo termina a lato. I padroni di casa chiudono in avanti: al 35’ termina alta di poco una punizione di Baldussi. Al 38’ Biondi riceve in area e in girata non inquadra la porta.

Assalto del Pirri

A inizio ripresa partono forte gli ospiti: al 4’ Omar Loi non arriva per un soffio su un cross invitante dalla sinistra. Rispondono i padroni di casa al 16’ con Simoni e poi al 27’ con Porcedda, che calciano da fuori, ma Sanna respinge. Al 36’ il Pirri non concretizza con Porru, che manda fuori da buona posizione in area. Nel finale gli universitari hanno più energie degli ospiti e ci provano con Dore, che però al 47’ calcia alto dal limite.

