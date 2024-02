Cus e Pirri restano a secco  

Cus Cagliari 0

Calcio Pirri 0

Cus Cagliari (4-4-2) : Pillittu, Prefumo, Piroddi, Flores Kramarenko, Puddu, Baldussi, Siddu (23’ st Ligas), Fiori, Fontana (30’ st Bisoffi), Dessena (30’ st D. Asunis), Vitellaro. In panchina Fa, Pisu, Milia, N. Asunis, Soru, Balloi. Allenatore Meloni.

Pirri (4-4-2) : Grosso, Murgia (15’ st Civile), Cabiddu, Pandori, Lai, Meloni, Tuveri, Corda, Darboe, Loi (25’ st Mastromarino), Caddeo (41’ st Manconi). In panchina: Sanna, Pampaglini, Ambu, Pilloni. Allenatore Busanca.

Arbitro : Morittu di Alghero.

Note : ammoniti Fiori, Prefumo, Manconi; recupero 0’ pt - 3’ st. Spettatori 120 circa.

Il Cus Cagliari e il Pirri impattano 0-0 nell’anticipo con vista playoff a Sa Duchessa. Bene per gli universitari, che tengono un pericoloso rivale a distanza di sicurezza, o preziosa occasione perduta? In attesa del verdetto del torneo, il risultato rispecchia quanto visto: un tempo a testa. Nel primo si fa preferire l’undici di Meloni che, tuttavia, nella ripresa si abbassa e corre qualche rischio contro un ottimo Pirri.

Prima occasione al 4’: Piroddi va via in tunnel a un avversario sulla trequarti sinistra, ne dribbla un altro, scaglia un tiro violento ma la sfera va di poco alta. Il Pirri replica con una doppia occasione: al 5’ sul diagonale di Caddeo da destra a sinistra Pillittu si distende in tuffo, poi il portiere degli universitari è reattivo su un violento fendente di Darboe in piena area. Le occasioni fioccano: al 19’ è Baldussi con una splendida conclusione a chiamare il portiere ospite Grosso a un volo acrobatico. Al 28’ il Cus sfiora il gol: cioccolatino di Siddu da destra in area piccola per Vitellaro che, da due passi, non è reattivo per il tocco decisivo. Al 43’ lo stesso Vitellaro entra in area e cerca un tocco piazzato di punta, ma la palla è moscia e Grosso ha il tempo di tuffarsi e respingere.

Nella ripresa il Pirri prende in mano il centrocampo e, al 25’, fa tremare Pillittu: Mastromarino, appena entrato, si invola sulla destra e sferra un violento fendente che picchia sulla base esterna del palo. Infine, al 44’, il Cus rimette piede dalle parti di Grosso: doppio passo di Asunis, gran botta, ma Grosso fa buona guardia e tiene inviolata la porta per lo 0-0 finale.

