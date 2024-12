Cus, due punti sudati 

Cus Cagliari 3

Acqui Terme 2

Cus Cagliari : Galdenzi 4, Ciardo 4, Menicali 9, Marinelli 15, Busch, Rascato 4, hialà, Zivojinovic, El Moudden (L), Gozzo 14, Biasotto 19. N.e. Piludu, Bresa. All. Simeon.

Acqui Terme : Garrone 2, Bellanova 1, Mazza 6, Garra, Graziani, Botto 9, Petras 26, Esposito 5, Cester 9, Brunetti (L), Trombin (L), Pavani 5. N.e. Biasotto. All. Totire.

Parziali : 19-25, 25-21, 25-19, 24-26, 15-8.

Al termine della partita ci si domandava. È un punto perso quello del Cus Cagliari? C’è invece una certezza, che è stata una vittoria voluta, inseguita e ripresa con una forza di volontà che ha disarmato Acqui Terme, per lunghi tratti fuori concentrazione e in balia degli avversari. La vittoria del Cus vale “solo” due punti, ma ciò che esalta i rossoblù è la solidità della prestazione e la classifica che si muove: tra il 2° posto del San Donà e il terzultimo del Cus ci sono appena 5 punti.

La partita

Ha impiegato un set, il Cus Cagliari, per entrare in partita poi cuore e carattere hanno messo in crisi Acqui Terme, a tratti l’ombra di chi punta alla promozione. C’è stato un altro momento che ha segnato la maturità del Cus. Sciupati due match point nel quarto set perso poi ai vantaggi dopo un parziale di 0-4, qualcuno è tornato in panchina preso dallo sconforto. E’ bastato lo sguardo del coach Simeon perché i suoi “resettassero” tutto. E il tie break non ha avuto storia.

Primo set con Acqui sempre avanti e un break finale che manda il Cus in camera di riflessione. Al ritorno in campo è più aggressivo e i piemontesi vanno in confusione. Scatta l’allarme quando rientrano dal 24-18 a -3, ma Biasotto la chiude. Terzo set aperto da un ace e un muro vincente, inizia la fuga, avversari tenuti in vita da Petras, ma non basta. Nel quarto succede di tutto. Acqui Terme scappa a +5, Simeon fa rifiatare i titolari, Rascato, Chialà e Zivojinovic entrano e accorciano sino a -3. La rimonta inizia dalla ricezione del polacco Busch che scatena l’attacco vincente. Menicali aggancia con un ace, Biasotto sorpassa. Due match point sul 24-22. Ma non basta, si va al quinto e c’è una sola squadra, il Cus Cagliari. Ancora Biasotto si prende gli applausi finali con un poderoso attacco da seconda linea.

