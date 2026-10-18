cus devastante nel derby cagliaritano 

La terza giornata dei campionati regionali di calcio a 5 si chiude nel segno dei gol, con risultati pesanti e pareggi ricchi di reti sia in Serie C1 sia in Serie C2.

In C1, il Cus Cagliari firma il risultato più netto imponendosi per 7-1 sul campo della Mediterranea Cagliari. Spettacolo ed equilibrio tra C’è Chi Ciak e FC Alghero, che chiudono sul 5-5, mentre Oristanese e Sarfut 21 si dividono la posta con un 3-3. Il Decimo Futsal conquista una vittoria convincente superando 7-3 il Domus Futsal Perdaxius. Finisce in parità anche la sfida tra Calcio a 5 Gonnesa e ZB Iron Bridge, che chiudono sul 3-3. A completare il turno è il successo del Fanni Futsal Sassari, travolgente contro il Babylon FC: il 9-3 finale premia la formazione sassarese e consegna alla giornata un altro punteggio di rilievo.

In C2 la Leonardo passa per 4-2 sul campo del Città di Sestu C5, mentre la Virtus San Sperate espugna quello del DYM Sport con un 4-1. Due pareggi per 4-4 animano il turno: quello tra Futsal Orfea Cabras e Futsal 23 e quello tra Futsal Villasor e Uta Calcio a 5. La Sibiola Serdiana si impone con autorità sull’Happy FC, battuto 7-1, mentre il Portoscuso Calcio supera l’Arrubia per 8-2. Completa il programma il 3-0 del T.A.G.A.M. Futsal sul San Pio X.

Una giornata intensa, con tanti gol e diversi confronti combattuti, che offre nuove indicazioni in vista del prossimo turno. Il bilancio conferma il ritmo offensivo delle due categorie.

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