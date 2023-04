Cus, che vittoria Techfind: playoff 

Il “day after” del derby è dolce un po’ per entrambe. Il Cus Cagliari ha vinto con autorità, mandando un chiaro messaggio al campionato di A2: i 10 punti racimolati fin qui non hanno nulla a che fare con la qualità di un roster costruito per navigare in acque ben più tranquille. Selargius, dal canto suo, analizza i perché dell’inattesa debacle casalinga, ma senza fare drammi: le sconfitte delle dirette concorrenti Umbertide e Savona hanno comunque spalancato le porte dei playoff per il terzo anno consecutivo. Un traguardo enorme per le giallonere, che solo poche settimane fa parevano in crisi.

Qui Cus Cagliari

Il quinto successo stagionale è stato netto, limpido e meritato. La certezza di prendere parte ai playout, però, non c’è ancora. Potrebbe arrivare questa sera, quando la sfida tra Roseto e Ancona farà finalmente calare il sipario sul penultimo turno. In caso di sconfitta delle abruzzesi, ultime con 8 punti, Striulli e compagne potrebbero già orientarsi verso gli spareggi salvezza. In caso contrario ci sarà da cercare almeno un’impresa contro le big Spezia e Patti. Due sfide dall’altissimo coefficiente di difficoltà, ma il Cus visto a Selargius può provarci a pieno titolo.

Qui Techfind

La foto impietosa sul derby l’ha scattata Righi: «Non siamo praticamente scesi in campo», ha commentato il coach del San Salvatore prima di lasciare il PalaVienna ancora furibondo. Un -23 non è facile da digerire, specie in una sfida così sentita, ma il fastidio cala guardando la classifica: il settimo posto è salvo, così come la possibilità di giocare ancora una volta la post season. La sosta pasquale farà bene alle selargine, in debito d’ossigeno. Recuperare le forze è determinante per lanciarsi verso un finale di stagione da vivere con la consueta dose di sfrontatezza.

Roberto Rubiu

