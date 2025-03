Cus, c’è Lagonegro 

È la Rinascita Lagonegro l’avversaria del Cus Cagliari nelle semifinali dei playoff della serie A3 di volley. C’è voluta gara3 per designare la sfidante del Cus a cui sono bastate invece due partite per eliminare il San Donà, prima del girone Bianco e superfavorita travolta dalle sorprendenti ma autorevoli prestazioni della squadra del coach Simeon. Mercoledì notte il Lagonegro ha battuto 3-0 il Modica, stesso risultato della prima partita dei quarti, rimediando alla distrazione di domenica scorsa in Sicilia, dove era stato battuto 3-2.

Il Lagonegro, quarto nel girone Blu, vanta una lunga militanza in serie A2, dove è arrivata a giocare i playoff per l’accesso alla Superlega, l’ultima volta nel 2022. Retrocessa in A3 nel 2023, è subito ripartita per il gran salto ma un anno fa, nei quarti dei playoff, è stata eliminata nei quarti guarda caso proprio dal San Donà. Nella stagione in corso è partita con il piede sbagliato, cinque sconfitte di fila dopo le prime sei partite. Una serie negativa che è costata la panchina a Giuseppe Lorizio, sostituito dall’argentino Waldo Kantor, esperienze in Superlega a Ravenna, Vibo Valentia e Catania. Con il nuovo coach e un nuovo palleggiatore, Lorenzo Sperotto, è iniziata la prepotente risalita che ha portato i lucani al quarto posto. Tra i protagonisti la copertina spetta a Diego Cantagalli, 414 punti nella stagione regolare e miglior schiacciatore, con una media del 45 per cento in attacco, e 46 punti a muro.

Altro attaccante da tenere d’occhio è Marco Panciocco, uno che, come Cantagalli, conosce la serie A2 come le proprie tasche. La sfida con il Cus Cagliari comincia il 6 aprile a Villa d’Agri, dove il Lagonegro gioca le partite interne.