Cus Cagliari, una gioia supplementare 

Ragusa 68

Cus Cagliari 76

(dopo 1 tempo supplementare)

Passalacqua Ragusa : Cedolini 2, Moriconi 5, Narviciute 6, Di Fine 11, Johnson 28, Mallo, Consolini ne, Mazza 13, Olodo 3, Labanca ne. Allenatore Buzzanca

Cus Cagliari : Nasraoui 34, Piedel 5, Bovenzi 21, Granzotto 7, Peric 7, Caldaro ne, Reggiani, Lai ne, Gagliano 2, Cassai ne, Salvemme, Corso ne. Allenatore Xaxa

Parziali : 18-14; 36-27; 45-41



Il derby delle Isole premia il Cus Cagliari. A Ragusa, le universitarie firmano un colpo pesante imponendosi all’overtime contro la quarta forza del Girone B di A2 Femminile (76-68).

Non è bastata alle siciliane una Johnson da 28 punti e 24 rimbalzi. La squadra di coach Xaxa ha saputo stringere i denti, sfiorando il successo già nei tempi regolamentari. L’allungo decisivo nei 5’ supplementari, in cui è emersa con forza la qualità di Nasraoui (34 punti), trascinatrice di un Cus capace di scavare il solco con un parziale di 16-8.

Eppure l’avvio era stato tutto di marca ragusana. Sulle spalle di Johnson, le padrone di casa hanno controllato la fase iniziale, toccando anche il +9. Cagliari, però, è rimasta agganciata alla partita e, con pazienza, ha ricucito lo strappo nella ripresa. Le rossoblù hanno anche messo la testa avanti nel finale con Granzotto, prima del canestro di Moriconi che ha rinviato il verdetto all’overtime. Lì il Cus ha mostrato maggiore lucidità e, con i canestri di Bovenzi e Nasraoui, ha completato il blitz.



RIPRODUZIONE RISERVATA