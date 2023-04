Cus Cagliari, ultima chance 

Cronaca Il Cus prova a partire forte con le triple di Puggioni e Giangrasso, ma Ancona risponde presente piazzando un contro break di 11-0. Il quintetto di Piccionne attacca in maniera lucida e conduce sempre sfruttando la sua superiorità a rimbalzo, mentre il Cus attacca con fatica ma trova delle buone percentuali dall’arco che consentono di restare in scia sia nel secondo che nel terzo periodo. La rimonta cussina, però, non si compie mai, e nel finale la benzina termina. Albanelli, allora, ne approfitta per mandare a segno le triple che spaccano definitivamente la contesa.

La salvezza del Cus Cagliari nell’A2 Femminile di basket è appesa a un filo sempre più sottile. A Sa Duchessa, le universitarie perdono anche il secondo round dei playout contro Ancona (57-49) e affideranno le loro ultime speranze alla finale in programma contro una tra Vigarano e Stella Azzurra Roma (via il 7 maggio). Più lucide e più continue le marchigiane, che hanno meritato a pieno successo e salvezza sfoderando un’ottima Albanelli (17 punti, buona parte dei quali nel finale). Dall’altra parte, invece, è mancata soprattutto la brillantezza fisica.

Cus Cagliari 49

B. Girls Ancona 57

Cus Cagliari : Puggioni 6, Caldaro 7, Giangrasso 10, Stawinska, Striulli 5, Paoletti 9, Venanzi ne, Saias 6, Gagliano 6, Usai ne. Allenatore Xaxa

Basket Girls Ancona : Rimi 2, Bona 4, Mataloni 9, Rylichova 11, Maroglio 5, Pierdicca, Pelizzari ne, Albanelli 17, Gianangeli 6, Mandolesi ne, Pelliccetti, Yusuf 3. Allenatore Piccionne

Parziali : 16-18; 29-32; 40-41



La salvezza del Cus Cagliari nell’A2 Femminile di basket è appesa a un filo sempre più sottile. A Sa Duchessa, le universitarie perdono anche il secondo round dei playout contro Ancona (57-49) e affideranno le loro ultime speranze alla finale in programma contro una tra Vigarano e Stella Azzurra Roma (via il 7 maggio).

Più lucide e più continue le marchigiane, che hanno meritato a pieno successo e salvezza sfoderando un’ottima Albanelli (17 punti, buona parte dei quali nel finale). Dall’altra parte, invece, è mancata soprattutto la brillantezza fisica.

Cronaca

Il Cus prova a partire forte con le triple di Puggioni e Giangrasso, ma Ancona risponde presente piazzando un contro break di 11-0. Il quintetto di Piccionne attacca in maniera lucida e conduce sempre sfruttando la sua superiorità a rimbalzo, mentre il Cus attacca con fatica ma trova delle buone percentuali dall’arco che consentono di restare in scia sia nel secondo che nel terzo periodo. La rimonta cussina, però, non si compie mai, e nel finale la benzina termina. Albanelli, allora, ne approfitta per mandare a segno le triple che spaccano definitivamente la contesa.

Il commento

Coach Federico Xaxa va dritto al punto nel dopo partita: «Sono mancate le energie», spiega, «volevamo essere intensi e aggressivi, ma la stanchezza non ce l’ha permesso. Restiamo convinti di non meritare la retrocessione e proveremo a dimostrarlo in finale».

Techfind in campo

Tempo di Gara 2 anche per la Techfind San Salvatore, impegnata questo pomeriggio (alle 16.30) in casa a Selargius contro la Cestistica Spezzina. Le giallonere hanno bisogno di un successo per pareggiare la serie dei quarti di finale playoff e tornare in Liguria domenica per la “bella”.



RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata