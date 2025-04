Cus Cagliari, tutto in 90’ 

Cus Cagliari 3

Villacidrese 1

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillittu, Mudu (20’ st Serpi), Piroddi (38’ st Demurtas), Carboni, Fiori, Salaris (12’ st D. Asunis), Perra, Puddu, Balloi (34’ st Melis), Baldussi, Serra (7’ st Zucca). In panchina Follese, N. Asunis, Loddo, Romano. Allenatore Lantieri.

Villacidrese (4-3-3) : Puliga, Saias, Pittau, Pinna, Porcu, Pilleri (20’ st Pittau) Cirronis, (44’ st Cadeddu), Atzei, Lilliu (44’ st Figus), Paulis (29’ st Ambus), Muscas (20’ st Manca). In panchina Piga, Lussu, Rosa Gastaldo, Pinna. Allenatore in seconda Trincas.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Reti : pt 3’ Mudu, 47’ Porcu; st 30’ Balloi, 42’ Zucca.

Note : espulso Atzei; ammoniti Balloi, Baldussi, Manca, Ambus. Spettatori 150 circa.

Il Cus Cagliari si impone 3-1 al Polese contro una buona Villacidrese e continua a sperare nei playoff. Gli ospiti tengono bene il campo nonostante un’ora disputata in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Atzei per gioco pericoloso al 36’. Il testa a testa tra gli universitari e il Sant’Elena, ieri vincitore di larga misura sull’Atletico Cagliari, avrà un verdetto inappellabile solo con la disputa degli ultimi novanta minuti.

La sfida

Il Cus Cagliari parte come meglio non potrebbe: al 3’ tiro cross non irresistibile di Mudu dai 20 metri e la sfera, anche trascinata dal vento, allunga la sua traiettoria oltre le spalle di Puliga per l’1-0.

Tuttavia per i padroni di casa l’illusione di un pomeriggio sereno dura poco: la Villacidrese, seppur matematicamente fuori dalla corsa playoff, reagisce con personalità prendendo in mano il gioco e rendendosi pericolosa in due occasioni. Dapprima, al 20’, un’incornata di Porcu in area piccola genera una mischia in area e la difesa del Cus sventa il pericolo; poi al 33’ un calcio a giro dell’ottimo Paulis da sinistra obbliga Pillittu alla respinta di pugno.

La situazione sembra mettersi in discesa per il Cus grazie alla superiorità numerica ma, nel recupero del primo tempo, Porcu sfrutta un corner telecomandato di Paulis, si fa sfilare la sfera dalla testa al piede e batte Pillittu in uscita difettosa per l’1-1.

Nella ripresa il Cus, sotto la direzione di Baldussi, prende in mano il gioco e spinge: al 16’ sforbiciata in area piccola di Balloi, palla di poco alta. Al 24’ gran botta di Puddu, sfera di un soffio a lato. Al 30’ il massimo sforzo produce il gol del 2-1: Balloi ruba palla a Porcu in uscita, entra in area e scaraventa in rete. Infine, al 42’, Zucca al termine di una splendida azione corale aggira anche il portiere Puliga e fissa il risultato sul 3-1.

