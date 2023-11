Cus cagliari, tris di fila 

Il Cus Cagliari non si ferma più, la serie A3 di volley è diventata casa sua. Terza vittoria consecutiva, e terzo 3-0 di fila, stavolta al PalaPirastu la lezione è spettata al Garlasco (25-17, 25-19, 25-18). Coach Ammendola ha plasmato un team che gioca con serenità, e con spirito di squadra affronta e rimedia i momenti di difficoltà (ieri sera pochi, a dire il vero). Menicali riceve la maglia ricordo dei 400 muri in serie A, inizia la partita e manda un chiaro messaggio, bisogna pensare alla prossima maglia con numeri aggiornati, ieri dieci punti a muro. Nel primo set Garlasco rimane in corsa grazie anche a quattro errori in battuta del Cus, prese le misure si chiude agevolmente. Nel secondo gli attacchi del Cus sono più prevedibili, merito di Garlasco che alza il muro e risponde. Sino al 18-17, poi finisce li. Timido allungo di Garlasco nel terzo set, che termina sul 5-5, il Cus inizia la fuga finale, l’ultima firma è l’attacco di Calarco (18 punti, 8 break point). Ammendola resta con i piedi per terra e non guarda la classifica. «Queste vittorie ci danno tranquillità, ora bisogna restare concentrati e continuare a lavorare».

Sarroch, momento no

Dopo la quarta sconfitta consecutiva, la seconda al tie break, la Sarlux Sarroch con il coach Marco Franchi analizza le cause della serie negativa. L’ultimo risultato, il 2-3 interno di sabato con Savigliano presenta motivi di incoraggiamento e sensibili progressi. Stavolta Sarroch è rimasta in partita rimontando due volte (e questa è stata una importante novità). Non è stata fortunata. Sul 10-12 del quinto set, con la partita ancora aperta, è andato ai nove metri il “martello” olandese Van De Kamp (28 punti) che con tre battute, con un ace, ha bruciato la ricezione avversaria e deciso la partita. Franchi riconosce i progressi. «Questa sconfitta è giunta con dinamiche diverse rispetto alle precedenti, devo riconoscere il carattere dei giocatori e intervenire sulle criticità emerse sabato».

Gli altri tornei

Due sconfitte interne per 3-0 in serie B maschile. La Stella Azzurra Sestu si è arresa alla capolista Scanzorosciate, che dopo cinque partite e cinque vittorie non ha ancora perso un set. La Forma Carni Borore è stata battuta dal Fitprime Bresso, si salva il secondo set perso a 22.

Nella coda domenicale della B2 femminile, Garibaldi La Maddalena ha perso a Ostia 3-1. Vinto nettamente il secondo set, nel quarto è stata a un passo per andare al tie break.

