Cus Cagliari, stop a Xaxa e Striulli 

Mano pesante del Giudice Sportivo sul Cus Cagliari (A2 Femminile di basket), che perde per due turni il tecnico Federico Xaxa e il capitano Erika Striulli. Alla base del provvedimento ci sarebbero degli atteggiamenti “intimidatori e minacciosi” rivolti alla coppia arbitrale subito dopo il match salvezza perso sabato scorso, a Sa Duchessa, contro Ancona.

Inibizione per un mese, invece, per il dirigente Mauro Mannoni, reo di aver “calciato una bottiglietta piena d’acqua e un pallone che colpiva i cartelloni pubblicitari”. Il sodalizio universitario ha presentato un ricorso d’urgenza che verrà discusso oggi, alle 14, dalla Corte Sportiva d’Appello della Fip. L’obiettivo è convertire le squalifiche in sanzioni pecuniarie.

Si recupererà il 15 marzo, intanto, la gara inizialmente prevista per sabato a Empoli. Il club toscano aveva chiesto il rinvio per l’impegno di Cvijanovic con la nazionale slovena.



RIPRODUZIONE RISERVATA