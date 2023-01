Cus Cagliari, si fa sul serio 

Le luci e le decorazioni tornano nelle soffitte e il pallone da pallavolo, riposto in uno scatolone il 17 dicembre scorso, è finalmente pronto a rimbalzare di nuovo tra i palazzetti. Con l’inizio del 2023 riparte così anche la rincorsa delle squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di volley. In B maschile sarà la Stella Azzura ad aprire le danze del dodicesimo turno. Ultimi in classifica e ancora bloccati a quota zero, i sestesi sono attesi dal proibitivo lunch match di domani alle 13.30 in casa del Campobasso, seconda forza del gruppo G. Tre ore più tardi spazio poi al Cus Cagliari, di scena nel palazzetto della Virtus Roma. Reduci da tre vittorie di fila, gli uomini di Simone Ammendola hanno finora collezionato 25 punti e occupano il terzo posto in compagnia del Genzano e della stessa Virtus. Una situazione di classifica che aggiunge valore ad uno scontro diretto che potrebbe riscrivere la storia della corsa playoff.

Aspettando il Sarroch

Bisognerà invece attendere domenica per rivedere in campo il super Sarroch di Marco Franchi, dominatore del raggruppamento con 33 punti raccolti sui 33 disponibili. A più cinque sul secondo posto, i gialloblù faranno visita alla Lazio alle 16.30 per cercare di allungare a 12 la striscia di vittorie consecutive centrate in un inizio di stagione da urlo. In B1 femminile mirino ben puntato sui tre punti anche per il Capo d’Orso. Le ragazze di coach Antonio Guidarini sono pronte a lasciarsi finalmente alle spalle il ko subito con il Crema e andare a caccia del sesto successo stagionale nel match in programma domani alle 15.30 sul campo della Pro Patria, ora a più quattro sulle “orsette” nel gruppo B. Turno di riposo, invece, per la San Paolo (terzultima), distante quattro punti dal Palau ma riuscita a chiudere il 2022 in bellezza grazie al 3-1 sul Legnano.

Incrocio sardo

A Cagliari e Ossi cresce intanto l’attesa per il derby di B2 femminile fissato per domani alle 17.30 tra le padrone di casa dell’Alfieri, seste nel girone C e reduci dalla sconfitta con il Villa Cortese, e La Smeralda (quart’ultima), decisa a cancellare un trend negativo fatto di quattro ko di fila. Doppio impegno ravvicinato, infine, per il Garibaldi. Penultime con sei punti, le maddalenine affronteranno domani alle 15 il Cagliero in trasferta prima di far visita il giorno dopo alla corazzata Villa Cortese (ore 15) nell’incontro valido come recupero del decimo turno.