Cus Cagliari, sarà Simeon il nuovo coach  

A quasi due mesi dall’addio di Simone Ammendola, il Cus Cagliari ha annunciato il nuovo coach che dalla prossima stagione siederà sulla panchina rossoblù, in vista della seconda stagione in serie A3 di volley. È il piemontese Lorenzo Simeon, classe 1975, gli ultimi due campionati alla guida del Savigliano in A3, quarto nel girone Bianco (lo stesso del Cus Cagliari) nell’ultima stagione, ed eliminato nei playoff dal Fano, poi promosso in A2.

Il Cus e Simeon formalizzano così l’accordo che chiude una trattativa iniziata ad aprile e che dà il via libera ufficiale alle operazioni di mercato.

Il nuovo coach ha alle spalle una carriera da palleggiatore con Asti, San Mauro Torinese, Biella, Caluso e Torino, sempre in serie B. La prima esperienza da allenatore a San Mauro, poi il salto in serie A3, con tre stagioni nel Volley Torino e due a Savigliano. Simeon ha conosciuto il Cus Cagliari “a proprie spese”, quando nell’ultimo campionato ha incassato due sconfitte, 3-2 in Piemonte e 3-1 al Pala Pirastu.

Cus Cagliari e Sarroch giocheranno ancora nel girone Bianco, ridotto da tredici a dieci squadre. Il 18 luglio a Bologna la Lega Volley presenterà i calendari, primo atto della stagione 2024-25.

RIPRODUZIONE RISERVATA