Cus Cagliari, quanto è bella la salvezza 

Una stagione sofferta, ma chiusa nel migliore dei modi. In Serie A2 Femminile sorride anche il Cus Cagliari: le universitarie sono riuscite a mettere al sicuro la categoria trionfando in sole due partite nel playout contro Moncalieri. Dopo il blitz piemontese dell’andata, le rossoblù hanno chiuso i conti a Sa Duchessa grazie a un prodigioso allungo nell’ultimo quarto.

«Avevamo l’obiettivo di chiudere il discorso al primo turno», sottolinea coach Federico Xaxa, «in Gara 2 la squadra ha messo in campo grande energia e alla fine è riuscita a vincere anche in maniera agevole».

Roster alla mano, il Cus avrebbe potuto competere per i playoff. L’annata da neopromossa, però, si è rivelata complessa, anche a causa di un girone ricco di insidie tecniche e logistiche. Per evitarle non è bastato inserire elementi di spicco per la categoria come l’ala Meriem Nasraoui e la playmaker Bovenzi: «Non è stata una stagione facile», conferma il tecnico, «abbiamo costruito la squadra in corsa, abbiamo faticato ma ci siamo compattati tirando fuori il meglio di noi. Devo ringraziare tutte le persone che hanno creduto in questo progetto in quello che, di fatto, per noi era un anno zero: il responsabile del settore basket Mauro Mannoni, il mio staff, tutti i sostenitori del progetto e, naturalmente tutte le giocatrici. Anche quelle che hanno giocato poco non hanno mai fatto mancare il loro contributo». (ro.r.)

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