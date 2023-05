Cus Cagliari non arrenderti 

Vincere per evitare la retrocessione in Serie B. Non ha scelta il Cus Cagliari, impegnato questo pomeriggio (16) a Sa Duchessa contro Vigarano nel secondo round dei playout salvezza dell’A2 Femminile. Sconfitta sabato scorso in casa delle estensi con il risultato di 69-56 dopo una prova disastrosa al tiro, la squadra universitaria è chiamata al riscatto: perdere significherebbe abbandonare la dimensione nazionale dopo oltre 20 anni di militanza tra A1 e A2.

Voglia di lottare

«In Gara 1 potevamo fare meglio sotto il profilo dell’intensità e dell’aggressività», ammette l’ala cussina Eugenia Caldaro, «il livello di fiducia, però, deve restare alto. Vogliamo compattarci ulteriormente per riportare la serie a Vigarano». L’ansia è inevitabile, «ma quando la posta in gioco è così alta, non c’è tempo per farsi condizionare dalle emozioni negative», aggiunge. «Il nostro unico motore deve essere la voglia di vincere». Rispettare a dovere il piano partita e mantenere un piglio combattivo anche di fronte alle avversità: questi i presupposti per superare le rossonere di coach Grilli, in fiducia dopo il break decisivo di 27-15 maturato negli ultimi 10 minuti della prima sfida: «Abbiamo preparato qualche adattamento tecnico per farci trovare preparate», sottolinea, «ma ciò che potrà fare la differenza è la mentalità da tenere dal primo all’ultimo possesso. Nei playout conta solo il risultato, dovremo combattere tutte insieme per ottenerlo. Ci auguriamo di poter contare anche su un pubblico caloroso: ci servirà energia per riaprire i giochi e continuare a sperare nell’impresa».



