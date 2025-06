Cus Cagliari, niente a2 

Ants Viterbo 52

Cus Cagliari 46

Domus Mulieris VT : A. Puggioni 15, Paco 2, S. Puggioni ne, Adon- gpiny 2, Tarroni ne, Gionchilie 2, Fantozzi, Ricci ne, Pasquali 7, Pirillo 4, Marigliano ne, Despaigne 20. Allenatore Scaramuccia

Cus Cagliari : Poddighe 7, Cal- daro 8, Petronio 4, Saias 15, Pinna ne, Lai ne, Gagliano 7, Cassai, Scanu ne, Salvemme 4, Corso 1, Garcia Leon. Allenatore Xaxa

Parziali : 18-13; 36-21; 41-38



La Serie A2 Femminile resta un sogno sfiorato per il Cus Cagliari. Ci va la Domus Mulieris Viterbo, che bissa il successo dell’andata e chiude i conti nella finale playoff di Serie B. Dopo il 51-46 di Sa Duchessa, arriva il 52-46 del Palasport di Tarquinia: stesso copione, stessi protagonisti, stesso epilogo amaro per le universitarie. La squadra di Federico Xaxa ci ha messo orgoglio ma non è riuscita a completare la rimonta. Dopo il capolavoro in semifinale contro Pontevico, stavolta la reazione non è bastata: troppo pesante il passivo accumulato nel secondo periodo, troppe le energie spese per ricucire. A trascinare Viterbo ancora una volta la lunga cubana Despaigne, protagonista assoluta nel pitturato con 20 punti, e l’ex Puggioni, autrice di 15 punti. Dall’altra parte non è bastata la prova di Saias, top scorer del Cus (15).

Cenni di cronaca

Il Cus parte fortissimo e piazza subito un break di 6-0 che, sommato al -5 dell’andata, ribalta virtualmente la differenza canestri. Le laziali restano a secco per quasi tre minuti prima di sbloccarsi, ma una volta trovato il primo canestro dal campo mettono in piedi un contro-break di 9-0 che capovolge l’inerzia: il primo quarto si chiude sul 18-13 per Viterbo.

Nel secondo periodo le cose si complicano ulteriormente: una tripla di Pasquali sigla il +15 sul 30-15 e manda il Cus in affanno. Le cagliaritane faticano a trovare soluzioni, e all’intervallo lungo il punteggio recita 36-21 per le padrone di casa.

Dopo la pausa, però, arriva la reazione: parziale di 17-5. La tripla di Poddighe al 30’ sancisce il ritorno in partita (41-38). In avvio di ultimo quarto, Gagliano sigla il -1 e le universitarie iniziano davvero a crederci. Lo sforzo profuso, però, si rivela troppo pesante da gestire. Viterbo si compatta e spegne definitivamente le speranze cagliaritane.



