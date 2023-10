Cus Cagliari, netta vittoria Per la Sarlux prima sconfitta 

Il Cus Cagliari scopre quanto è bella la prima vittoria in un campionato di serie A3. Il Wimore Salsomaggiore è la prima vittima al PalaPirastu dove gli universitari, sospinti da 400 tifosi, vincono 3-0 (25-22, 25-2 2, 25-14).

A San Donà di Piave c’è un’altra prima volta in A3, la sconfitta della Sarlux Sarroch, battuta 3-0 dalla Personal Time (25-19, 25-18, 25-20): è la prima dopo 29 vittorie consecutive, 28 in serie B.

Impiega una settimana il cus Cagliari per assorbire la sconfitta di Belluno. Il coach Ammendola ha presentato una squadra più determinata e attenta. Dopo una falsa partenza e il ricongiungimento immediato (4-4) si va avanti punto a punto sino a 21-21. L’ansia da fine set scompare con l’allungo finale. Messo il primo set in cassaforte, neutralizzati gli attacchi dalla prima linea di Beltrami, salgono in cattedra i palleggiatori Marinelli e Kindgard che armano la mano del polacco Busch (24 punti con 10 break point). Funziona la ricezione, si riducono gli errori in battuta, il Cus prende il largo, rintuzza la rimonta di Salsomaggiore e Marinelli piazza l’attacco che chiude il secondo set. Il Cus allunga nel terzo, va sul 7-1, Bush è ovunque, il divario si allarga, entra Sartirani e si fa vedere con due muri vincenti. E, nemmeno a dirlo, prima Bush e infine una diagonale di Marinelli mettono il sigillo finale.

La Sarlux Sarroch conosceva i rischi di questa prima trasferta, e paga i blackout in alcune fasi dei primi due set. Perso il primo, ha tenuto botta con le giocate di Fabroni e i punti di Romoli, ma sul 12-11 per i veneti, la ricezione va in difficoltà e San Donà allunga.Punto a punto nel terzo set, sul 19-19 un primo tempo di Guastamacchia mette in crisi Sarroch che non recupera.

