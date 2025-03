Cus Cagliari in semifinale 

CUS CAGLIARI 3

SAN DONà 1

Cus Cagliari : Galdenzi 1, Ciardo 1, Menicali 14, Marinelli 4, Busch, Rascato 12, Zivojinovic, El Moudden (L), Gozzo 5, Biasotto 21. N.e. Piludu, Chialà. All. Simeon.

Personal Time San Donà : Baciocco 22, Rocca 1, Giannotti 17, Bellucci 3, Fusaro 9, Brucini, Cunial 7, Mellano 11, Iannelli (L). N.e. Bellese, Lazzarini, Zanatta. All. Moretti.

Parziali : 25-22, 12-25, 25-23, 25-18

Il Cus Cagliari è in semifinale dei playoff. Era la squadra che partiva dall’ottavo posto in classifica, è diventata l’ottava meraviglia della serie A3 di volley. Ha battuto in garadue dei quarti per 3-1 il San Donà, stampando sul referto il medesimo risultato del match di andata. San Donà aveva vinto la regular season: trovatasi sull’orlo del baratro ha tentato di riemergere, ma nella parte finale del quarto set si è letteralmente consegnato all’avversario che aveva ancora energie esplosive da vendere nelle gambe, nelle braccia e nella testa.

C’è un nome che merita la copertina in questa impresa. Ernesto Rascato, classe 2004, Simeon lo ha lanciato nella rotazione iniziale e mai scelta fu più indovinata, ripagato da un quarto set straripante con due ace, due punti a muro, raddoppi decisivi, come quello che ha permesso a Biasotto di murare l’ultimo attacco dei veneti, scatenando i festeggiamenti davanti all’affollato e festoso PalaPirastu.

L’aria che tirava il San Donà l’ha respirata sin dal primo set, ha inseguito, ha agganciato sul 20-20, ma il Cus lo ha bloccato, chiudendo con un ace di Menicali. Il secondo set la si considera una doverosa pausa prima di uscire dalla gabbia e sbranare gli avversari. Nel terzo il Cus va sotto (19-20), due muri del capitano Menicali lo riportano in quota, sino al all’attacco finale di Biasotto. Nel quarto, quando Brucini manda out l’attacco e consegna il primo vantaggio al Cus (13-12), si intuisce che il traguardo è vicino. E tra un muro e l’altro (saranno 15 in tutto) la vittoria è servita.

