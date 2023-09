Cus Cagliari, il derby è tuo  

Atletico Cagliari 1

Cus Cagliari 2

Atletico Cagliari (4-3-3) : Serra; M. Lecca, Littera, Bevere (30’ pt Atzori), Mereu; Vacca, Aresu (41’ st Balistreri), Manca; Tumatis (14’ st Monni), Pinna (14’ st Porcu), Cuccu. In panchina Simula, Del Prete, Cancedda, Demeglio, Zuddas. Allenatore G. Lecca.

Cus Cagliari (3-5-2) : Pillitu; N. Asunis, Fiori, Nepitella; Piroddi; Flores, Baldussi (19’ st Caddeo), Puddu, D. Asunis (37’ Congiu); Siddu (27’ st Mastromarino), Ligas (12’ st Dessena). In panchina Fa, Salaris, Prefumo, Ruggiero, Soru. Allenatore Meloni.

Arbitro : Torsani di Oristano.

Reti : 35’ pt Ligas (rig.), 8’ st Nepitella, 31’ st Vacca.

Note : ammoniti Vacca, Puddu.



Al Brugnera il Cus Cagliari si impone di misura nel derby contro l’Atletico. Al 18’ arriva subito un’occasione per gli ospiti: Ligas serve una palla invitante al centro dell’area che però non viene sfruttata dai suoi compagni. Al 33’ reagisce l’Atletico con una conclusione dal limite di Pinna: il portiere respinge e sulla ribattuta Vacca sbaglia. Al 35’ gli ospiti passano in vantaggio: Ligas trasforma un calcio di rigore spiazzando Serra.

Non cambia il copione in avvio di ripresa, che vede gli ospiti tenere il pallino del gioco. All’8’ Il Cus raddoppia grazie alla rete di testa di Nepitella su azione da corner. Al 32’ accorcia le distanze l’Atletico: Vacca si invola verso la porta avversaria e riesce a insaccare sfruttando un errore di Pillitu. Ma il risultato non cambia più.

