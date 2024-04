Cus Cagliari, il coach: meritavamo di più 

«Sono dispiaciuto. Avremmo meritato di più, e nonostante la sconfitta siamo convinti che la partita sia ancora aperta». Simone Ammendola, coach del Cus Cagliari, a caldo dopo garauno dei playoff della serie A3, persa al tie break con San Donà. Una sconfitta che brucia, perché rimontare due set di svantaggio e arrivare davanti al traguardo sul 13-13 lascia comunque la sensazione di un qualcosa di incompiuto. Ammendola non si rammarica, mantiene l’aspetto rassicurante analizzando la partita. Il contrario di quanto mostrato in campo dai suoi giocatori dall’inizio del terzo set in poi, quando hanno letteralmente annichilito gli avversari. Ogni palla messa a terra era un urlo collettivo accompagnato da applausi e dal sostegno del pubblico, oltre 700 persone accorse al Pala Pirastu.

Ma non è bastato. Due le cause, di natura diversa. Il secondo set praticamente regalato (perso 25-10) con momenti di confusione. Meglio far rifiatare parte del sestetto base che ha riordinato così le idee. «Questo blackout - spiega il coach - non è il primo nella stagione, direi che ormai ci conviviamo. Però abbiamo le qualità per reagire, e si è visto». L’altra causa è la presenza nel San Donà di Stefano Giannotti, 26 punti, nei momenti decisivi ci pensa lui. Sul 22-22 ha deciso il primo set, con un muro e un attacco dalla seconda linea. Sul 13-13 del tie break ha salvato il punto mettendo palla a terra dall’altra parte. L’ultimo brivido, l’attacco out di Calarco (provocato dal muro avversario) e il video check che, impietoso, ha messo la parola fine. Ma solo al primo round. Sabato sera la sfida continua in Veneto. Per il Cus Cagliari, una delle sorprese del campionato, e per il San Donà, sarà una sfida senza appello. Il passaggio ai quarti di finale è ancora tutto da decidere.

