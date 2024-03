Cus Cagliari, gioia finale 

Cus Cagliari 1

Selargius 0

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillittu, N. Asunis, Piroddi (33’ st Bisoffi), Puddu, Prefumo, Fiori, Siddu, D. Asunis, Soru (15’ st Fontana), Dessena, Vitellaro. In panchina Fa, Pisu, Manduzio, Milia, Salaris, Zucca, Ballo. Allenatore Meloni.

Selargius (4-4-2) : Pau, Bandinu, Porta, Lepore, Capelli, Salis, Dib, Virdis (13’ st Pisano), Mainas, Ojeda, (27’ st Milia). Casciello. In panchina Pilotto, Porcu, Sanfilippo, Putzu, Ricciardi, Berti, Murtas. Allenatore Pani.

Arbitro : Tidili di Cagliari.

Rete : st 47’ Dessena.

Note : ammoniti Dessena, Prefumo, Pillittu, Fiori, Milia; recupero 1’ pt - 5’ st. Spettatori 90 circa.

Il Cus Cagliari sconfigge 1-0 al Selargius quando ormai la sfida è ai titoli di coda e tallona il Terralba a meno uno dalla zona playoff. Gara molto equilibrata, il Selargius gioca bene e il pari non sarebbe stato ingiusto.

Primo tempo con pochissime emozioni tra cui, al 12’, una palla gol per il Cus: intelligente taglio in verticale di Piroddi per Soru che si presenta solo davanti al portiere, Pau esce a terra e chiude lo specchio. Il Selargius spaventa Pillittu al 43’: Virdis è bravo a trovare Casciello ma Fiori fa muro all’ultimo istante. Nella ripresa, tra il 21’ e il 27’, il Cus fallisce due gol: dapprima Siddu cerca un tiro a giro nel cuore dell’area ma calcia sul fondo; al 27’ Dessena calcia al volo da centro area, palla alta.

Finale da infarto: al 37’ Pisano impegna Pillittu in una respinta a terra poi lo travolge: è rigore netto che lo stesso Pisano si incarica di battere ma Pillittu si riscatta e para. Al 39’ Siddu entra in area, viene toccato e cade: rigore per il Cus che però lo stesso giocatore calcia male mettendo la palla sul fondo. Al 90’ il Selargius va a pochi centimetri dal vantaggio con la girata di Casciello. Infine, al 92’, Dessena tra una selva di gambe indovina un diagonale vincente e decide la gara.

