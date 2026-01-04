cus cagliari e uta, il pari è poco utile 

Cus Cagliari 1

Uta 2020 1

Cus Cagliari (4-3-3): Pillittu, Pruner, Piroddi, Carboni, Biondi, Prefumo, Porcedda (21’ st Loddo), Simoni, Camba, Salaris, Perra (15’ st Tumatis). In panchina Renna, A, Mascia, M. G. Mascia, Flores Kramarenko, Carboni. Allenatore Lantieri.

Uta 2020 (4-3-1-2): Firinu, Aly, Piro, Sartorio (24’ st Piras), Picciau, Casu, Milia (15’ Carrus), Bratzu, Orrù, Pascual Sales, Pionca. In panchina Sarritzu, Setzu, Murru, Altobelli. Allenatore Madau.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : pt 11’ Camba, st 43’ Bratzu.

Note : espulsi Carboni, Prefumo e Milia; ammoniti Bratzu e Piro. Recupero 3’ pt-7’ st.

Il Cus Cagliari impatta 1-1 al Polese contro l’Uta 2020 e perde una buona occasione per rinsaldare la propria classifica. Gli universitari passano all’11’: Salaris da destra a centro area, girata di Camba e l’1-0 è cosa fatta. L’Uta potrebbe pareggiare sia al 31’ che al 1’ della ripresa, ma Pillittu è bravo su Sartorio. Al 16’ l’arbitro espelle Camba, poi al 43’ assegna un rigore agli ospiti per un braccio largo di Pruner: polemiche ed espulsi anche Prefumo e Milia. Dal dischetto si presenta Picciau, Pillittu respinge ma irrompe Bratzu per il pareggio con gli universitari che reclamano per una carica al portiere. (ro. sa.)

